Příjemně naladěni byli o víkendu florbalisté Zlína. Lvi si v Národní lize připsali další výhru. Zlínský tým na domácí palubovce porazil nevyzpytatelný celek Opavy 9:5. Ve skvělé atmosféře duel sledovalo 115 diváků.

Národní florbalová liga, Zlín Lions - Opava, Hranice - Rožnov pod Radhoštěm | Foto: klub Zlín Lions

,,Utkání jsme velmi dobře začali. V 11. minutě jsme vedli 2:0 a ve 25. minutě 6:1. V první polovině zápasu si hráči vytvářeli tlak do opavské brány a z těchto situací se nám dařilo skórovat. Od pětadvacáté minuty si ale každý hráč chtěl dát gól, což nás přibrzdilo. Ve třetí části už se mužstvo soustředilo na udržení příznivého výsledku. Pozitivem je rovněž skutečnost, že jsme celý duel odehráli na tři pětky a zahráli si v něm i nadějní junioři,“ byl po zápase spokojený jeden ze zlínských trenérů Vladimír Blažek starší.

Formu už delší dobu marně hledá Rožnov pod Radhoštěm. Valaši prohráli na ploše posledního mužstva tabulky v Hranicích 5:6.

,,Dneska to bylo těžké. V Hranicích nebyly dobré podmínky pro florbal. V hale byl kluzký povrch, nepříjemná byla i taktika domácího celku postavená na přerušování hry. Nastolený metr rozhodčích jim to umožnil. Ale chyby hledám hlavně v naší hře. Jsme v krizi, ovšem v Hranicích jsme byli florbalovějším mužstvem. O to víc nás prohra bolí,“ uvedl po utkání obránce rožnovských Sršňů Pavel Barabáš.

V tabulce je po 13. kolo Zlín pátý, Rožnov pod Radhoštěm klesl na poslední 12. příčku.

V sobotu 9. prosince bude hrát Rožnov pod Radhoštěm duel na ploše Slovanu Havířov. Zápas začíná v 19 hodin. Zlín v neděli 10. prosince doma ve sportovní hale Střední průmyslové školy strojní vyzve od 16 hodin Petrovice.

ZLÍN LIONS – OPAVA 9:5 (3:1, 3:2, 3:2)

Branky Zlína: Samohýl 2, Haša 2, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Horník, Pankuch, Jiříček.

Zlín: Steiger (Šauer) – Bureš, Kresa, Malošík, Vojtěch Blažek, Horník, Nikolov, Rek, Tvrdoň, Jakub Vít, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Pankuch, Haša, Baroň, Nedbálek, Samohýl, Jiříček. Trenéři: Vladimír Blažek st., Daniel Vít.

FBC HRANICE – 1. FBK SRŠNI ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 6:5 (1:3, 2:0, 3:2)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Rebroš, Zimmer, Tesárek, Stanislav Barabáš, Pavel Barabáš.

Rožnov pod Radhoštěm: Škrobák – Žniva, Závorka, Knebl, Zimmer, Pavel Barabáš, Smékal, Tesárek, Daniel Slovák, Stanislav Barabáš, Rebroš, Kratochvíl, Polášek, Plandor, Štamposký. Trenér: Miroslav Kasl.