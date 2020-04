„Kvůli dlouhé pauze mají všichni natrénováno a kondici jako nikdy, hlavně ti zodpovědní. Nikdo totiž nezahálel a makal na sobě. To ale platí i o konkurenci, nikdo nebude ve výhodě,“ směje se trenér a majitel čtyřčlenného týmu Jindřich Hrabica, který včera oslavil 45. narozeniny.

„Tato sezona bude jiná, ale pokud vše půjde dobře, věřím, že dvě třetiny závodů absolvujeme. Řadu z nich v náhradním prázdninovém a podzimním termínu,“ očekává zkušený motokrosař a několikanásobný český šampion.

V našem regionu se motocyklovým sportům věnují stovky nadšenců, odhad se blíží k tisícovce.

„Motokros absolvuje až tisícovka lidí, amatérské místní podniky, jako je třeba Slovácký pohár i enduristé. V praxi to znamená, že se na závod sjede v jeden čas okolo stovky až sto padesáti závodníků s doprovodem. V depu se tak pohybuje i s doprovodem až na pět stovek lidí,“ upřesnil Hrabica.

Jak nyní probíhá příprava v terénu?

Po hromadě běhání, jízdy na kole a domácím posilování se minulý týden konečně otevřelo pár tratí, kde ale vládnou přísná bezpečnostní opatření. Zatímco na motorce se trénuje bez roušky, v depu ji musí mít každý. Všichni jsme rádi, že jsme se konečně dostali na motorky, vytřepali ruce. Rozhodně nesmíme bláznit, pauza byla dlouhá. Doteď byly tratě zavřené, nikdo nechtěl riskovat.

Kolik závodů již bylo zrušeno?

Po dvou podnicích českého šampionátu a přeboru Moravy. Protože jezdíme i na Slovensko, přišli jsme již o pět závodů. Těžko říci, kdy se opět vše rozjede naplno, neboť obavy mají i jezdci. Ani ne tak z okruhu amatérů, hobíků, jako spíše profíků. Pro ně je to zaměstnání.

Jak je složité se dostat zpět do závodního tempa, formy?

Kluci z vesnice to měli jednodušší, během pauzy se dostali okolo domu alespoň trochu na motorku. I my měli štěstí v neštěstí, když jsme ještě v únoru stihli tradiční soustředění týmu v Maďarsku. Každopádně to bude chtít být trpěliví a pozvolna si zvykat na závodní tempo. Jisté je, že první závody nepřijdou dříve než v červnu, spíše později.

Nyní se primárně věnujete trénování. Svou úspěšnou jezdeckou kariéru jste již pověsil na hřebík?

Co se seriálu týče ano, už před třemi lety. Nyní závodím pro radost, vybírám si podniky buď podle počasí nebo oblíbenosti trati. Pořád ale rád vyhrávám, i když se to pokaždé nepodaří. Naposledy jsem slavil na podzim, když jsme s kamarády Petrem Tvrdoněm a Romanem Malým na mé domácí trati v Petrovicích obhájili titul přeborníků Moravy soutěže družstev. (úsměv)

Poznají vaše kluby a amatérští závodníci dopad ekonomické krize?

Asi trochu ano. Motokros je finančně náročný sport, ale co se našich partnerů a sponzorů týče, zásadně se jich současná omezení nedotkla. Uvidíme ale, jak se nám podaří dosáhnout na plnění smluv, kolik odjedeme závodů coby formu jejich propagace. Jsem ale optimista.