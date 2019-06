„Byla to má první účast na světovém poháru, proto jsem měla obrovskou radost, už jen z postupu do finále,“ svěřila se nadějná závodnice.

Doplnila, že si svůj run neskutečně užila a druhé místo ve finále bylo pro ni už jen skvělou tečkou na závěr.

„Úspěch to byl o to větší, že se parkouru věnujeme jen krátce. A nebýt našich skvělých trenérů, nic z toho by se ani nemohlo uskutečnit,“ ocenila Adéla přípravu na světový závod.

Její radost z úspěchu byla dvojnásobná, ve stejném závodu její sestra Vendula obsadila 7. místo.

„Byla to skvělá akce s výbornou atmosférou. Měly jsme kolem sebe výborný tým a poznaly jsme spoustu nových, úžasných lidí. Já osobně jsem si užila hlavně kvalifikaci, ve finále už mi trochu docházely síly. Ale i sedmé místo považuji za úspěch,“ doplnila spokojená Vendula Měrková.

Obě sestry se na světovém poháru v Montpellier zúčastnily i kvalifikačních bojů v disciplíně Speed Run, do kterých nastoupil i další zástupce zlínského spolku Matěj Srovnal.

Po klasifikaci odcházel jako první a v neskutečném závodě nakonec vybojoval 5. místo, přitom uklouznutí ve finále jej připravilo o medailový zisk. Jeho klubovému kolegovi Martinu Chromečkovi v závěru této mezinárodní konkurencí nabité disciplíny, patřilo 18. místo.

Úspěchy svěřenců na světovém poháru ocenil i vedoucí reprezentace v parkouru Martin Honzek. Podle něj byla soutěž náročná zejména díky velké konkurenci, která se zde sešla.

„Byla mnohem větší, než v průběhu celého letošního světového poháru. O to cennější je stříbrný úspěch Adély Měrkové, která v kategorii žen v disciplíně Freestyle vybojovala pro Českou republiku první velkou parkourovou medaili,“ zářil radostí Honzek.

„Těší nás, že jsme mohli přivézt silný mladý tým, který v budoucnu určitě ještě mnoho úspěchů přidá,“ věří předseda parkourové komise pod Českou gymnastickou federací Jan Pravda.

Generálkou na světový pohár ve francouzském Montpellier, byl 26. května 2019 Český pohár v parkouru, který se konal ve Zlíně. Pořadatelé historicky prvního závodu Českého poháru byl spolek Gymnastika Zlín. V závodě se představila stovka závodníků, v pěti věkových kategoriích.

Výsledky zlínských závodníků na SP v Montpellier:

Freestyle ženy – 2. místo: Měrková Adéla, 7. místo: Měrková Vendula. Speed – run ženy: 9. místo – Měrková Adéla, 10. místo: Měrková Vendula. Freestyle muži: 15. místo: Srovnal Matěj. Speed-run muži – 5. místo – Srovnal Matěj (Matěj byl nejrychlejší v kvalifikaci, bohužel ve finále uklouzl na poslední překážce a připravil se tak o medaili), 18. místo: Chromeček Martin

Všichni jsou zařazeni v reprezentaci ČR.

Co je Parkour?



Jedná se o sport, který je nově zařazen pod Mezinárodní gymnastickou federaci.



Soutěží se v něm ve dvou disciplínách:



1. Freestyle, kdy závodníci předvádí salta a parkourové prvky přes překážky.

2. Speed Run, kdy jde o přeběh parkourové trati na čas.



V obou disciplínách probíhá nejdříve kvalifikační kolo, ze kterého postupuje 8 nejlepších do finále.



Tento sport bude poprvé představen v roce 2020 na olympijských hrách v Tokiu, předpokládá se, že jako olympijský sport bude zařazen o čtyři roky později ve Francii, kolébce parkouru. V České republice letos poprvé pod Českou gymnastickou federací, vzniká Český pohár.



Jde o závody po celé ČR, ze kterých se mohou závodníci kvalifikovat na podzimní Mistrovství České republiky.