Celostátní liga v sálovém fotbalu skončila už v březnu. Stihli jste ve Zlíně oslavit zisk bronzové medaile?

Jako jedni z mála jsme měli štěstí, že se nám podařilo těsně před nouzovými opatřeními vlády kvůli koronaviru dohrát naši soutěž. Samozřejmé hned po duelu o třetí místo s Kladnem jsme úspěch oslavili. Bronzovou medaili jsme ale věnovali hlavně našemu tragicky zesnulému kamarádovi a dlouholetému spoluhráčovi a jeho rodině Václavovi Křepelkovi. Ten zemřel těsně po prvním čtvrtfinálovém souboji proti Moravské Třebové.

S jakou představou šel Zlín do sezony 2019 – 2020?

Měli jsme nejvyšší ambice. Chtěli jsme postoupit do Final Four a závěrečném turnaji vybojovat nějakou medaili. To se nám také podařilo.

Jak se sezona vyvíjela?

Od začátku skvěle. Od úvodních zápasů jsme se v tabulce drželi do třetího místa. To ovšem nic neznamenalo, protože celostátní ligu hrálo osm mužstev a všechny postoupily do vyřazovací části soutěže. A v play off začala celostátní liga znovu. Ovšem i v soubojích o medaile jsme se zviditelnili.

Jakým herním stylem se Zlín prosazoval?

Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a dařilo se nám napadat soupeřovu rozehrávku. Tato naše taktika dělala soupeřům problémy.

V čem byla ještě síla Zlína?

V dobrém kolektivu. Rovněž nám nedělalo problém motivovat se na každé utkání. Navíc jsme žádný zápas i za nepříznivého stavu nevzdali. Ani duel v základní části v Kladně. V něm jsme na konci listopadu v polovině střetnutí prohrávali 0:4. Přesto se nám souboj se silným týmem podařilo vyhrát 5:4.

Kdo patřil k největším zlínským oporám?

Hlavně náš nejlepší střelec Tomáš Haloda. Ten dokonce obdržel čtyři ocenění. Pro nejlepšího hráče základní části, pro nejlepšího střelce základní části, pro nejlepšího útočníka základní části a pro nejlepšího útočníka Final Four. Hodně nás ve spoustě zápasů podržel nováček v našem mužstvu gólman Eduard Jakubčík. A ve Final Four dal o sobě vědět Tomáš Ulman, který v rozhodující fázi sezony za nás nastoupil po dvouleté pauze zaviněné zraněním nohy. Spoustu práce pro klub udělal i hrající kouč Zdeněk Julina. Ten kromě vyřizování organizačních záležitostí v utkáních dokázal dělat problémy obraně většiny mužstev.

Které zápasy se Zlínu nejvíc povedly?

Již zmiňovaný otočený duel v základní části s Kladnem. Vítězství ve třetím čtvrtfinálovém utkání s Moravskou Třebovou 7:5 a střetnutí o 3. místo ve Final Four s Kladnem, které jsme vyhráli 10:8.

Určitě jsme odehráli i méně povedené souboje?

Nerad vzpomínám hlavně na druhé čtvrtfinálové střetnutí s Moravskou Třebovou. Tenkrát nás mladá sestava Východočechů zaskočila útočným pojetím a my jsme na jejich půdě prohráli 3:6. Smolné bylo i první semifinále s pražskou Spartou. V něm jsme pražanům podlehli 1:3.

Které zápasy se Vám pohyblivému zlínskému útočníkovi nejvíc povedly?

Určitě souboj o 3. místo s Kladnem. V něm jsem vstřelil dvě branky a na další gól jsem přihrál. A v partii o bronzovou medaili jsem, dokonce předvedl i několik obranných zákroků (úsměv).

V únoru se Zlínu dařilo také v Českém poháru. Stříbrná příčka Vás určitě potěšila?

Ve finálovém turnaji národního poháru v Luhačovicích se nám dařilo. V tomto turnaji jsme ve skupině postupně zdolali Jilemnici 2:1 na penalty, podlehli celku z Mostecka Želenici 4:5 po penaltovém rozstřelu a porazili České Budějovice 3:1. V semifinále jsme překonali Moravskou Třebovou 2:1 a ve finále nás zdolal téměř neporazitelný Chemcomex Praha 6:1. Zisk druhého místa byl však největším úspěchem v Českém poháru ve zlínské klubové historii sálového fotbalu.

V úspěšné sezoně chtěl Zlín pokračovat. Ale kvůli koronavirové pandemii jste přišli o dva významné turnaje?

Chtěli jsme se zúčastnit Světových her v ruském Petrohradu a zahrát si Ligu mistrů v Itálii. Bohužel oba tyto turnaje byly zrušené.

Jak Vy přežíváte koronavirové období?

Většinu času trávím v práci, nebo s přítelkyní. Naštěstí mě nepostihly žádné zdravotní problémy. Největším kladem je skutečnost, že můžu být víc se svojí rodinou.

Jakým způsobem se momentálně udržujete v kondici?

Moc toho není. Občas si jdu zaběhat a někdy si pohraji s fotbalovým balónem.

Kdy ve Zlíně začne příprava na další ročník celostátní ligy v sálovém fotbalu?

Většina hráčů se po uvolnění některých vládních opatření zapojila do fotbalových tréninků. Ty v sálovém fotbalu nám začnou až na podzim. Budou bývat jedenkrát týdně. To je ale málo. Třeba úřadující mistři Chemcomex Praha trénují čtyřikrát až pětkrát za týden. Pražané se proto dokážou prosadit i v mezinárodních turnajích.

Na co se v přípravě nejvíc zaměříte?

Na souhru, nácvik standardních situací a na rychlý přechod do útoku.

Chytají se ve Zlíně nějaké změny v kádru?

Doufám, že se do sestavy vrátí brankář Ondřej Soukeník. A v příští sezoně víc zápasů odehraje Tomáš Ulman.

Jakou máte ve Zlíně představu o sezoně 2020 – 2021?

Opět se pokusíme postoupit do Final Four a v něm postoupit do finále.

Kam se chystáte na dovolenou?

S kamarády jsme domluvení na výlet na motorkách po České republice. A pokud se bude moct cestovat do zahraničí, tak bych se rád podíval k moři do Egypta.