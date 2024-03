Dvěma výhrami se rozloučili se sezonou druholigoví stolní tenisté Zlína. V sobotu Zlín potvrdil roli favorita v Přerově, kde zvítězil 10:5.

stolní tenisté KST Zlín po zápase v Opavě | Foto: Jan Dzida junior

Hosté duel odehráli v sestavě s Janem Dufkem, Michalem Nedbálkem, Ondřejem Vrankou a Vojtěchem Laštovkou. Chyběl jim nemocný Arnošt Topič.

Zlínu se dařilo v obou čtyřhrách. Po deblech vedli 2:0. V dalším průběhu zápasu zlínský tým vedl 7:1. Přerov ale utkání nezabalil a ve druhé polovině střetnutí moravské derby zdramatizoval. Hanáci snížili skóre na 5:8. Vítězství Zlína však v posledních dvouhrách pojistil Laštovka, který zdolal Ondřeje Skalského a Jan Dufek, jenž si poradil s Antonínem Barošem.

,,Domácím chyběl jejich nejlepší hráč Vojtěch Mynář. S ním by byl Přerov silnější. To ovlivnilo průběh zápasu. Nicméně my jsme jeho vývoj nepodcenili a podali jsme v něm zodpovědný bojovný výkon. Zejména v dlouhých výměnách jsme byli jistější,“ uvedl po utkání Jan Dufek.

Ten má také největší podíl na výhře Zlína, když ve dvouhrách postupně porazil Paláska, Skalského, Pavla Prázdného mladšího a Baroše.

V neděli zlínské družstvo v sestavě s Dominikem Ježem, který nahradil Vojtěch Laštovku, koučované Arnoštem Topičem, vyhrálo v Opavě 10:6.

Zápas ve Slezsku režírovali Jan Dufek s Michalem Nedbálkem. Ti i s deblem vybojovali pro hosty celkem devět bodů.

,,Důležitý bod získal také Vranka, který porazil Škrlu. Na opavských stolech se však hrál pohodový zápas. Škoda jenom, že naše druhá čtyřhra Vranka s Ježem neproměnili v souboji s Rybárem s Knybelem mečbol,“ trochu mrzí Jana Dufka.

V tabulce druhé ligy ve Skupině B vybojoval Zlín pátou příčku. Těsně mu tak unikl postup do čtyřčlenného play off.

První je céčko Havířova, před Hodonínem, třetí pozici obsadila rezerva Moravské Slavie Brno.

2. LIGA MUŽŮ – Skupina B:

21. kolo: SK PŘEROV – KST ZLÍN 5:10

Body Zlína: Jan Dufek 4, Nedbálek 2, Vranka 1, Laštovka 1, čtyřhry: Laštovka – Vranka 1, Nedbálek – Jan Dufek 1.

22. kolo: KST SLEZAN OPAVA – KST ZLÍN 6:10

Body Zlína: Jan Dufek 4, Nedbálek 4, Vranka 1, čtyřhra: Jež – Vranka 1.