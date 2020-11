„Je to škoda, alespoň bod jsme si odtud mohli odvést,“ ví dobře zlínský kouč Přemysl Obdržálek. S výkonem mužstva úplně spokojený nebyl. Dlouhá pauza se na hře hostů projevila.

„Z naší strany to nebylo ideální. Brno nás zatlačilo servisem, dostávali jsme esa ve šnůře,“ uvedl Obdržálek.

Zlíňané neuspěli s Brnem poosmé za sebou, v pondělní televizní dohrávce ale zase byli velmi blízko bodu.

„Zlín je pro nás vždycky nepříjemný soupeř. Zápas s ním je pokaždé stejný,“ připomíná domácí kouč Ondřej Marek.

„Utkání máme pokaždé dobře rozehrané, pak ale soupeř zabojuje a dotáhne nás. Tak to pokaždé bylo v předešlých zápasech a stejné to bylo i teď. I když jsme se na to připravovali, hráli jsme ve vlnách. Chvílemi to bylo slušné, po jedné chybě jsme ale znejistěli, což byl zásadní problém,“ míní brněnský trenér.

Začátek byl oboustranně rozpačitý. Jasný duel se ale proměnil v nečekané drama, které rozhodla větší zkušenost brněnských smečařů. Zářil především Martin Licek, jenž se blýskl šesti esy a sedmadvaceti body.

„Podal slušný výkon. Zdobil nás taky útok z pipu, při kterém jsme byli velice úspěšní,“ těší Marka.

Brňané v zápase proměnili až pátý mečbol, Fatra protivníka dlouho deptala.

„Ve zdejší příjemné hale se nám vždycky hraje docela dobře. Navíc jsme vyrovnané týmy,“ říká Obdržálek.

První dva sety ale patřili favoritovi, který předčil soupeře ve všech herních činnostech.

„Domácí do toho bušili hlava nehlava, těžko jsme se bránili,“ přiznal Jakub Motyčka.

Za nepříznivého stavu 0:2 začali hosté lépe bránit. I díky slušnému podání hru otočili a vyhranou koncovkou 26:24 se vrátili zpátky do zápasu.

„Ve třetí sadě jsme polevili na servisu. Pokazili jsme pár podání, což se projevilo ve výsledku i hře,“ myslí si Adam Provazník.

Taky se rozehrál Jiří Adamec. Produktivní zlínský smečař stejně jako kolega Daniel Čech zaznamenal sedmnáct bodů, nakonec to ale na bod nestačilo.

„Jirka hrál slušně, ale nebylo to úplně to, co bychom si od něj představovali,“ pravil Obdržálek.

Fatra nezvládla napínavý závěr, prohrála čtvrtý set i celý zápas a domů odjela s prázdnou.

Zlínští volejbalisté musí na neúspěšné derby rychle zapomenout. Před sebou mají dva těžké domácí duely. Už v pátek se utkají s Libercem, o den později v Datart hale vyzvou Příbram. Oba zápasy začínají shodně v sedmnáct hodin a hrají se bez diváků.

Volejbalová UNIQA extraliga mužů, dohrávka 10. kolo -

Volejbal Brno – VSC Fatra Zlín 3:1 (21, 19, -24, 26)

Nejvíce bodů: Licek 27, Hrazdira 16, Římal a Pražák 11 – Adamec a Čech 17. Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Bez diváků.

Brno: Hrazdira, Janečka, Provazník, Licek, Pražák, Kaška, libero Lžičař. Střídali: Římal, Klajmon, Jakubec. Trenér: Marek.

Zlín: Šulc, Čech, Adamec, Motyčka, Navláčil, Varous, libero Viceník. Střídali: Lamri, Kozák. Trenér: Obdržálek.