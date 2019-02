Zlín – Pod taktovkou pořádajícího klubu TJ Sokol Jižní Svahy Zlín 5 se nesl víkendový úvodní ročník Vánočního poháru Zlínského kraje ve vzpírání mládeže.

Zlínští vzpěrači byli nejlepší | Foto: DENÍK/repro

„Hned dva naši reprezentanti dosáhli na vítězství ve svých kategoriích a stříbrné příčky,“ pochlubil se šéftrenér zlínského klubu vzpěračů Jaroslav Janeba.

Výsledky – soutěž družstev: 1. TJ Sokol Jižní Svahy Zlín 5 A za – 359,3 bodu, 2. Sl. Ružomberok (SR) 357,1, 3. Koffi Trenčín (SR) 339,4, 4. TJ Holešov, 5. TJ SJS Zlín-5 B , 6. Výběr Moravy.

Výsledky zlínských závodníků – ml. žáci: 3. Pavel Jančík, st. žáci: 2. Lukáš Hofbauer, do 18 let: 2. Ladislav Hořák, 4. Lukáš Bohun, 6. Marek Skřivánek, dívky do 18 let: 1. Gabriela Pallová, juniorky: 1. Erika Lorencová.

(spo)