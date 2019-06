Zlínští vzpěrači mají díky Šestákovi vicemistra do 23 let

Titul vicemistra přivezli z MČR mužů do 23 let, který pořádala škola Oty Zaremby v Horní Suché, zlínští vzpěrači. Postaral se o něj Dominik Šesták (hk do 67 kg), jenž zvládl 217 kg.

„Stejný výkon dosáhl také vítězný Patrik Baláž z pořádajícího klubu, ale podle nových pravidel dosáhl výkon dříve, a proto zvítězil," zamrzelo šéftrenéra zlínského klubu Jaroslav Janeba. „Pavel Jančík (hk do 81 kg) tentokrát vzepřel pouze 229 kg, což stačilo jen na čtvrté místo. A Lukáš Hofbauer (hk do 89 kg) zvládl 237 kg, ale jelikož nezvládl rozhodující závěrečný pokus 134 kg v nadhozu, který by mu zajistil bronzovou příčku, skončil pátý," zamrzelo Janebu.

Autor: Redakce