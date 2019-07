Zlínští vzpěrači přivezli evropský titul. Přitom do Finska jeli a spali v autě

Ve Finském Rovaniemi vybojovalo zlínské vzpírání evropský titul. V rámci kategorie masters se o něj zasloužil 78 letý Jan Kudlačka, jenž ovládl kategorii do 79 let a do 73 kg, kdy dosáhl výkonu 121 kg.

„Náš druhý zástupce 68letý Josef Vybíral v kategorii 65 – 69 let do 73 kg výkonem 132 kg bral páté místo. Dopravu si přitom oba zajišťovali sami osobním autem, ve kterém také nocovali,“ upozornil šéftrenér zlínského vzpírání Jaroslav Janeba. „Během jedenácti dnů zvládli porci pěti tisíc kilometrů a soutěž k tomu. Obdivuhodné až neuvěřitelné bylo skutečností. Zajeli si také ještě až na hranici polárního kruhu, což dokumentují fotografie,“ dodal Janeba. Josef Slezák zvítězil na Pustevnách v závodu O cenu Continentalu Přečíst článek ›

Autor: Lubomír Hotař