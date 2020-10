„K tomu, aby se u nás opět mohl rozjet provoz a provizorně soutěžit v novém on-line módu, potřebujeme povolení pro sportování v uzavřených prostorách pro deset lidí,“ hlásí duše zlínského vzpírání.

„Jsem optimista a věřím, že do konce roku všechny soutěže pro letošní ročník absolvujeme. K tomu ale bude potřeba dvou tří víkendů,“ spočítal Janeba.

Zlínský klub není velký, se 75 členy ale dosahuje ve svém odvětví úctyhodných výkonů.

„Na poslední šampionát mužů a žen jsme nakonec nikoho nevyslali. Sice se nám kvalifikoval Dominik Šesták, který byl připraven, ale já z důvodu rakoviny a cukrovky neměl odvahu s ním cestovat vlakem a on sám jet nechtěl. Vzhledem k výkonům a okolnostem by si jistě minimálně medaili, asi stříbrnou, přivezl,“ spočítal Janeba.

Také ve Zlíně se nyní připravují individuálně a za tímto účelem klub rozpůjčoval svým nejlepším členům své vzpěračské vybavení.

„Podařilo se nám nakoupit a získat tři zbrusu nové činky do činkárny. Klukům, kteří převážně bydlí v rodinných domcích, jsme tak rozvezli osm činek s příslušenstvím, v součtu půldruhé tuny železa,“ směje se a současně všem nachystal podrobný individuální plán.

„Ideální to není. I když se všichni snažíme, hlavni mladší členové, kteří cvičí převážně jen s vlastním tělem, přišli již za uplynulé tři týdny až o čtvrtinu své výkonnosti. Tragédie to nebude, pokud tento stav nebude trvat dlouho. V současné situaci totiž by mělo stačit asi pět tréninkových jednotek, aby se dostali zpět do formy,“ očekává šéftrenér zlínského klubu.

Mezi svými svěřenci se ale najdou výjimky. Pokud mají kvalitní zázemí, mohou pokračovat ve výkonnostním růstu.

„Po jarní koronavirové přestávce v následných závodech někteří mile překvapili osobními rekordy. Je to opravdu individuální,“ poznamenal a dodal.

„Někteří sportovci utíkají trénovat do zahraničí, ale my si takové soustředění nemůžeme dovolit. Všichni pracují nebo studují, na podobnou společnou přípravu máme každoročně čas jen o prázdninách.“

Zlínské vzpírání tak netrpělivě čeká alespoň na částečné zmírnění resktrikcí.

„Máme nadstandardní prostor 240 metrů čtverečních a hned 11 vzpěračských rozcvičovacích prken. Tedy dost prostoru pro každého. Už všem nám moc vzpírání a závodění chybí. Vždyť naposledy jsme bojovali druhý říjnový víkend s juniory v Boskovicích,“ dodal Jaroslav Janeba.

Výsledky vzpěračů TJ Sokol Jižní svahy Zlín-5 do 10. 10. 2020:

MČR juniorů do 17 let (Sokolov): Tomáš Podškubka (17 let) – mistr ČR, Vojtěch Navrátil (14) – 3. v ČR, Tomáš Fröhlich (15) – 4. v ČR. Trenéři J. Janeba a Martin Balajka.

Liga družstev starších žáků: 1. v ČR (historické 1. místo) – V. Navrátil, T. Fröhlich, M. Sára a Lukáš Kozel.

Liga družstev juniorů: 14. místo v ČR – Dominik Šesták, Albert Rýc, Tomáš Podškubka, Ondra Kocháň, Jakub Gajdůšek a Lukáš Pompa.

Liga družstev mužů masters: 2. v ČR – Josef Vybíral, Antonín Špidlík ml., Jan Kukučka a Petr Slezák.

MČR mužů masters (Meziboří): 4 x mistři ČR - a to: Josef Vybíral, František Horváth, Antonín Špidlík ml., a Jan Kukučka. Bronz přivezl Martin Balajka.

14. 3.: 1. Mezinárdní Pohár ČOS mládeže „KORONAVIR 2020“ (Zlín): starší žáci – 1. místa: T. Fröhlich a V. Navrátil. 3. místo: L. Kozel. Junioři – 1. místa: T. Podškubka, D. Šesták, P. Jančík. 2. místa: A. Rýc a O. Kocháň.

11. 7.: 20. Mezinárodní Mistrovství ZL kraje mládeže (Zlín): mladší žáci – 1. místo: Mikuláš Sára, 2. místo: Kryštof Brida, 3. místo: Šimon Bartůněk. Starší žáci – 1. místo: V. Navrátil, 2. místo: T. Fröhlich, 4. místo: M. Sára, 5. místo: L. Kozel. Junioři – 1. místo: T. Podškubka, 2. místo: J. Gajdůšek.

Soutěže které se mají ještě letos uskutečnit:

1) II. liga mužů (přeloženo na prosinec nebo leden 2021).

2) Mistrovství ČR st. žáků, MČR juniorů do 20 a MČR juniorů do 23 let (prosinec nebo leden).

3) Mezinárodní mistrovství ZL kraje jednotlivců všech kategorií - Zlín (prosinec nebo leden).