V sobotu 4. května se konal 1. ročník krosového závodu Žlutavská 11. Hlavní závod měřil 11,3 kilometru, kratší byl dlouhý 4,4 kilometru.

Žlutavská 11 ve Žlutavě 2024 | Foto: se svolením Vojtěcha Ličmana

Pořadatelé ve Žlutavě připravili také 4 závody pro děti. Ty závodily na tratích dlouhých 1 600 metrů, 800 metrů, 400 metrů a 60 metrů.

,,V hlavním závodě byly vypsány 4 kategorie mužů: 16 – 29 let, 30 – 39 let, 40 – 49 let a nad 50 let a 3 kategorie žen: 16 – 29 let, 30 – 39 let a nad 40 let. Na 4,4kilometrové trati byla vypsána 1 kategorie mužů a 1 kategorie žen,“ prozradil za pořadatele Vojtěch Ličman.

,, Do obou závodů se mohli registrovat i zaměstnanci integrovaného záchranného systému. Speciální kategorií pro obyvatele Žlutavy byla kategorie o nejrychlejšího Žlutaváka a nejrychlejší Žlutavačku,“ upozornil ještě Ličman.

Prvenství v hlavním 11,3kilometrovém závodě mužů vybojoval vytrvalec ze Zlína Andrej Višněvský (Fyzio Step), který si pro první příčku doběhl v čase 41:31. Druhé místo obsadil Filip Vabroušek (AK Zlín). Ten byl v cíli pomalejší o 2 minuty a 18 sekund. Na bronzové pozici skončil Jan Kábela (SP Malenovice, 46:41).

,,Žlutavká 11 je další nový závod ve Zlínském kraji. V něm jsem se těšil na kopce v okolí Žlutavy. Bral jsem ho jako test, před sobotním miomoveRun ve Slavičíně,“ přiznal Andrej Višněvský.

Vytrvalec ze Zlína se po startu na čele osamostatnil s Filipem Vabrouškem.

,,Ve stoupání v průběhu 3. kilometru jsem zrychlil tempo a probojoval jsem se na první příčku. Ve zbytku závodu se mi dařilo držet tempo, kterým jsem si udržoval pobyt na vítězné pozici až do cíle,“ potěšil povedený výsledek ve Žlutavě Višněvského.

11,3kilometrový závod žen ovládla v čase 54:07 Karolína Lečbychová, před zlínskou vytrvalkyní Janou Žaludkovou (SP Malenovice), která byla pomalejší o 4 minuty a 1 sekundu, třetí místo brala za čas 59:47 Anna Stuchlíková (VZ 6848 Hradec Králové).

,,Byl to jeden z nejhezčích závodů v okolí Zlína. Žlutaváci připravili krásný kros, byla radost na takové trati běžet,“ chválí pořadatele stříbrná žena Jana Žaludková.

V 4,4 kilometru dlouhém závodě zvítězil Miroslav Vavruša (Supp Store Napajedla, 17:44). Závod žen na stejné trati vyhrála Milada Stuchlíková (20:01).

V závodě zaměstnanců integrovaného záchranného systému obsadil první příčku Jan Migdau (SK Brádlerovy boudy, 51:57). První v závodě žen v této kategorii byla Karolína Lečbychová (54:07).

Speciální kategorií pro obyvatele Žlutavy byly závody o nejrychlejšího Žlutaváka a nejrychlejší Žlutavačku.

Nejrychlejším Žlutavákem v letošním ročníku Žlutavské 11 je Boris Sukup (SK HS Kroměříž, 53:45). Nejrychlejší Žlutavačkou je Anna Stuchlíková (VZ 6848 Hradec Králové, 59:47).

Start všech závodů byl v areálu žlutavského fotbalové hřiště

Pořadatelé věnovali polovinu ze startovného závodníků IZS na Vojenský fond solidarity.

Zázemí pro běžce bylo v areálu fotbalového hřiště FC Žlutava.

V průběhu závodního dne na Žlutavě, všichni závodníci, jejich doprovod, ale také diváci mohli navštívit stan s občerstvením v těsné blízkosti startu a cíle. K občerstvení bylo připraveno pivo, limo, káva, klobáska, cigáro z udírny, cukrovinky a nepečené dobroty.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ VE ŽLUTAVSKÉ 11 2024:

D5 (1600 metrů): Eliška Kudelová

D4 (1600 metrů): Jan Spružina

D3 (800 metrů): Michael Jan Knebl

D2 (400 metrů): Tadeáš Jiří Knebl

D1 (60 metrů): Věruška Hlavsová