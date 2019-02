Tak tohle se vůbec nepovedlo. Zatímco před deseti dny slavili zlínští volejbalisté senzační triumf nad vedoucími Českými Budějovicemi, ve čtvrteční předehrávce 18. kola podlehli posledním Benátkám nad Jizerou v pěti setech, když vedli 2:1 a 10:7, a výrazně si ztížili situaci v extraligové tabulce.

„Je to pro nás velká komplikace vzhledem k udržení se v soutěži a případné baráži,“ připouští zlínský trenér Přemysl Obdržálek.

Fatra v souboji dvou nejhorších týmů trestuhodně ztratila dobře rozehraný duel a po nečekaném kolapsu a sérii hrubých chyb odmítla se přiblížit desátým pražským Lvům. Naopak po zbytečné ztrátě dvou bodů se musí stále ohlížet za sebe. Benátky na Moravany ztrácejí pět bodů. „Na předkolo už se nedíváme. Body jsme si měli uhrát už dřív. I teď Benátky jsme měli porazit. Dneska by byly výborné i dva body,“ ví Obdržálek.

Z výkonu mužstva byl nemile překvapený, ještě víc ho však rozladil výsledek. „Jsme nespokojení. První set začal podle očekávání nervózně. Hráli jsme špatně. Ve druhé a třetí sadě už jsme ale soupeře jasně přehráli,“ připomíná Obdržálek.

Zlíňané měli duel dlouhou pod kontrolou. I když zaspali začátek a v koncovce ztratili první set, rychle se otřepali a pak na palubovce dominovali. Zlom přišel ve čtvrtém setu za stavu 10:7. „Bohužel jsme se nevyvarovali zbytečných chyb a Benátky nám utekly. Soupeř nás zatlačil servisem, my jsme jím naopak přestali škodit,“ říká Obdržálek.

Vyhrocený závěr nepřesnými verdikty ovlivnili také rozhodčí. Domácí naštval především přehlédnutý evidentní útok hostů do pásky. „Rozhodčí si to zkomplikoval už na začátku zápasu, kdy nám odpískal dvoják, zato u soupeře stejný prohřešek dvakrát nepískl. Všechno pak korunoval v závěru,“ stěžoval si zlínský kouč. Postihu od svazových činovníků se nebojí. „ Ve volejbale se to hodnotit může,“ připomněl. „Sudí byl jeden z nejslabších,“ dodal naštvaně.

Na chyby rozhodčího se ale nevymlouval. „Zápas jsme si nakonec prohráli sami,“ uznal sportovně.

Benátkám k důležitému triumfu pomohl také slovenský nahrávač Branislav Skladaný, Zatímco nová posila se v novém dresu představila už ve čtvrtek, další bývalý hráč Kladna, Jakub Rybníček, se k poslednímu týmu extraligy připojí až později.

Hráči Fatry musí na domácí nezdar rychle zapomenout. Už v sobotu 9. února před vlastním publikem hostí obhájce trofeje z Karlovarska. Duel začíná už v patnáct hodin.





Uniqa extraliga volejbalistů, předehrávka 18. kola -

VSC Fatra Zlín – VK Benátky nad Jizerou 2:3 (-25, 18, 17, -23, -12)

Nejvíce bodů: Adamec 25, Čechmánek 20, Navláčil 12, Vašíček 10 – Gryuk 19, Rojas 17, Nesvačil 14. Rozhodčí: Kubinec, Pecháček. Diváci: 300.

Zlín: Navláčil, Barták, Motyčka, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Bláha. Střídali: Čech, Varous

Benátky nad Jizerou: Hudák, Rojas, Gryuk, Nesvačil, Sukuba, Gryuk, libero Ticháček. Střídali: Němeček, Teubner, Kotek.