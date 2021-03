Malý dřevěný domek na břehu jezera, v němž vás čeká odpočinek a příjemné teplo. Takto si můžete představit sauny ve Finsku, kde mají svůj původ. Dnes existuje mnoho druhů saun, ale ty nejoblíbenější zůstávají právě finské, v nichž se na kameny čas od času nalévá voda a pára z ní pak zvyšuje vlhkost vzduchu.

Kouzlo saunování spočívá v tom, že dochází k důkladnému prohřátí celého těla, které se následně prudce ochladí. V klasické sauně se teplota vzduchu se může pohybovat od 60 do 110 °C. Pro délku pobytu v sauně platí, být v ní tak dlouho, dokud je vám to příjemné. Obecné pravidlo ale zní, že dospělí by neměli překročit dobu 15 minut.

Proč vyzkoušet příznivé účinky saunování?

Je aktuálně skvělou prevencí proti nachlazení i infekcím horních dýchacích cest. Pomáhá v otužování, je skvělým prostředkem k posílení imunity. Z aktuálních průzkumů vyplývá, že posiluje naše srdce, je skvělou prevencí před onemocněním oběhové soustavy. Nejen ženy bude jistě zajímat, že pomáhá při hubnutí a podporuje tvorbu kolagenu, který je potřebný pro hladkou a krásnou pleť. Je skvělou prevencí proti alergiím. Pozitivně působí na nervové i hormonální funkce organismu. Výborně jím prohřejete klouby a zlepšíte prokrvení končetin. Odbourává stres, pomáhá při nespavosti a je tak aktuálním pomocníkem v boji proti jarní únavě.

„Aby saunování mělo potřebný efekt, je důležitá pravidelnost. Doporučuji vymezit si pro pobyt v sauně minimálně dvě hodiny alespoň jednou týdně,“ říká Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice. Ta nabízejí různé druhy saun a k nim i saunové rituály, exotické masáže a relaxační procedury. Saunový svět Wellness Horal pořádá i saunování dětí a romantické saunové noci za svitu svíček.

Zdraví lidé se nemusí saunování obávat, oblíbené je dnes dokonce i saunování dětí. „Pokud se saunováním začínáte, anebo vás trápí nějaké zdravotní problémy, nejprve se poraďte s lékařem, jestli je pro vás vhodné s ohledem na váš zdravotní stav. Pro ty, kdo mají vysoký tlak nebo nesnášejí horko, jsou vítanou alternativou domácí infrasauny,“ radí Martin Pařízek.