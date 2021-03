Cuketa umí chuťové divy

Není to věc, kterou by nezvládl průměrný domácí kuchař. Je to však záležitost, kterou ocení nejeden gurmán. Připravte si s Deníkem skvělý zeleninový koláč. Co budete k této dobrotě potřebovat?

Zeleninový koláč. | Foto: www.kondice.cz

Zeleninový koláč Ingredience: Na náplň:

• 300 g mladé cukety

• 150 g mrkve

• 10 ks sušených rajčat naložených v oleji

• 250 g novozélandského špenátu (­anebo klasického, čerstvého)

Na zálivku:

• 100 ml rostlinného mléka

• 1 lžíce hořčice

• 3 lžíce hrašky

• sůl a pepř



Na těsto:

• 300 g celozrnné špaldové mouky

• špetka soli

• 125 ml oleje

• 125 ml horké vody

Postup: Nejprve si připravíme zeleninovou náplň, kterou můžeme obměňovat podle sezóny a vlastní chuti. Náplň může vypadat třeba takto: na nudličky nakrájíme mladou cuketu, mrkev, sušená rajčata naložená v oleji a špenát. Ten novozélandský má mnohem tužší listy než klasický špenát a proto se nerozbředne. Pokud ho nemáte, v klidu použijte čerstvé listy obyčejného špenátu. Dobře promícháme. Poté si připravíme těsto. Smícháme všechny ingredience a rychle zpracujeme pružné těsto, ihned jej vtlačíme do vymaštěné dortové formy (23 cm), necháme zvýšené okraje. Naplníme zeleninovou směsí a zalijeme zálivkou. Pečeme při 180 °C asi 50 minut. Všechny speciály z edice Kondice lze zakoupit na eshopu https://eshop.kondice.cz/



Předplatné časopisu Kondice lze objednat ZDE.



A na webu Kondice.cz najdete stovky cvičebních videí, podcasty s odborníky a denně nové články o zdraví a psychologii.

