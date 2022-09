Apple představil nové iPhony 14 a 14 Pro

Nejpropracovanější Apple Watch 8 Ultra vyjde cenově stejně jako nový iPhone 14 a bude tak za 799 dolarů (cca 19700 korun). Jedná se ovšem o ceny v USA a v České republice tak lze očekávat cenu mnohem vyšší.

Jaký je rozdíl mezi Apple Watch 8 a 7?

Pro mnohé bude jistě otázkou, zda-li se vůbec vyplatí novou generaci chytrých hodinek od Applu kupovat. Designově jsou takřka stejné, jediné co se změnilo je barevné provedení. Apple Watch 8 se budou prodávat v černé (midnight), světle béžové (starlight), stříbrné a červené barvě, což je mimochodem o dvě barvy méně než u „sedmiček.“ Na druhou stranu budou mít širší možnost barevného výběru kožených, silikonových nebo kovových řemínků.

Funkce mají oba modely také takřka stejné. Nové Watch 8 budou mít funkci Always-on, která bude neustále monitorovat spánek, EKG, okysličení krve, tep srdce a další již tradiční hodnoty. Sportovní režimy se spoustou aktivit je samozřejmostí. K zásadní změně došlo u senzoru na měření teploty, který by měl momentálně mít přesnost s téměř nulovou odchylkou. Ten mimo jiné umožňuje sledovat teplotu lidského těla během menstruace a pomáhá tak ženám lépe sledovat svůj cyklus. Podobně jako iPhone 14 i Apple Watch 8 mají funkci Crash Detection, který rozpozná, jestli se majiteli stala nehoda a v případu nouze zavolá pomoc.

Zároveň u Watch 8 došlo k navýšení kapacity baterie. Při plném využívání vydrží 18 hodin a v „low power mode“ až 36 hodin. To není zrovna moc, každopádně Apple zároveň slibuje rychlostní bezkontaktní nabíjení.

Odlehčená verze Apple Watch SE se budou prodávat ve dvou provedeních buď 44 mm nebo 40 mm a ve třech barvách – černé, světle béžové a stříbrné. Po hardwarové stránce se bude jednat o mírně horší model než jsou klasické Watch 8, ale sportovní funkce a aplikace by měly být téměř totožné. Ideální tak budou hlavně pro sportovní či venkovní aktivity.

Větší, odolnější a celkově lepší Ultra

Pozornost vzbudilo hlavně ohlášení verze Ultra sloužící hlavně pro outdoorové aktivity. Celé tělo je z titanu a je oproti klasickým Watch 8 mnohem masivnější. Dosahují tak velikosti 49 mm, díky čemuž je i větší OLED displej. Podstatnou výhodou je také větší baterie, která na jedno nabití vydrží až 36 hodin při plném využívání a dokonce až 60 hodin v úsporném módu. Barevné zpracování těla bude jenom jedno, ale za to půjde měnit řemínky, které budou buď na suchý zip, s kovovou přezkou nebo silikonový, s tím, že se budou prodávat jejich různé barevné variace.

Krom obdobných funkcí jako mají Apple Watch 8 mají Ultra ještě například kompas a výškové měření. Na boční straně je pak výrazný reproduktor, který v nouzi spustí sirénu, ale lze jej využívat i pro jiné činnosti.

Podstatná je hlavně odolnost hodinek. Apple deklaruje, že bez problému vydrží teplotní extrémy jako 55 stupňové vedra nebo naopak mrazy až -20 stupňů Celsia. Zároveň by měly dobře zvládat nízký tlak a měly by být plně odolné vůči vodě, prachu a nečistotě. Lze je tak používat jak při výšlapech do vysokých hor, tak na poušti nebo při potápění.

