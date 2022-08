OnePlus představilo novou odlehčenou vlajkovou loď 10T 5G. Nabije se za 10 minut

Kompaktní véčko s větším výkonem

Oproti předešlé řadě nový Z Flip 4 nepřináší žádné velké změny. Pyšní se 6,7palcovým vnitřním Dynamic AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Ten doplňuje 1,9palcový vnější displej s obnovovací frekvencí 60Hz, který lze personalizovat na míru, a který se bude využívat hlavně při focení selfie. Hlavní kamerové senzory mají po 12 Mpx a přední kamerka má 10 Mpx. Novinkou je funkce Flexcam, která rozdělí displej na dvě části a rozšíří perimetr záběru.

Například při videohovoru lze telefon ohnout na půl, položit před sebe a bez většího zkreslení natáčet sebe nebo okolí. Jednodušeji pak jde také nahrávat videa například na sociální sítě. Z Flip 4 dostal také větší baterii o 3700 mAh s možností bezkontaktního nabíjení. Velká baterka se bude hodit hlavně pro to, aby utáhla nejvýkonnější procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Z Flip 4 se bude prodávat ve třech konfiguracích buď s 128Gb, 256Gb nebo 512Gb interní paměti s 8Gb RAM a ve čtyřech barevných zpracováních – fialové, grafitové, zlaté a modré. Tyto barevné zpracování půjde na krytu kombinovat dle volby u takzvané Bespoke edice.

Rozkládací Z Fold 4 má pět kamer

V nejvyšší konfiguraci je sice drahý, až zamrazí na zádech, ale zároveň se jedná o nejvýkonnější „skládačku“ vůbec. Krom toho, že stejně jako Z Flip 4 obsahuje procesor Snapdragon 8+ Gen 1, zároveň má také 12Gb RAM. Prodávat se bude ve třech konfiguracích s interní pamětí 256Gb, 512Gb nebo 1T a v šedé, černé a béžové barvě. Vnější 6,2palcový displej budou majitelé využívat co nejméně, jelikož při rozevření se objeví 7,6palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí.

Ten si lze rozdělit za pomocí funkce „multitasking“ a individuálně operovat s jednotlivými částmi obrazovky. Oproti Z Flip 4 má Z Fold 4 také výkonnější fotoaparáty a dokonce pět kamer. Hlavní zadní širokoúhlý fotomodul má 50 Mpx, ultraširokoúhlý 12 Mpx a 10Mpx telephoto s optickým zoomem. Na přední obrazovce má fotokamerka také 10 Mpx, ale selfie kameru lze najít i na přední straně otevřené obrazovky, i když pouze 4 Mpx.

Galaxy Watch 5 mají i luxusní verzi Pro

Ani update nových chytrých hodinek nepřináší oproti předešlým modelům žádné velké změny. Prodávat se budou ve 44 mm a 40 mm verzi a vzhledově vypadají takřka totožně jako Watch 4, s tou změnou, že mají o trochu vyšší tělo. Bohužel nelze očekávat ani větší výdrž baterie a se všemi zapnutými funkcemi by měly hodinky vydržet maximálně den a půl. Obsahují pak již klasické funkce jako měření tepu, okysličení krve, měřič spánku, EKG, GPS a spoustu sportovních funkcí.

Otočná luneta, kterou měly ještě Watch 3, se sice nevrátila, ale její funkci lze vykonávat samotným dotykem po AMOLED displeji, který chrání safírové sklíčko. Vylepšená verze Galaxy Watch 5 Pro se sice může pyšnit větší baterií, ale i tak hodinky reálně vydrží nabité maximálně 80 hodin. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodinky za necelých 12.000 korun to tak mezi konkurencí nebudou mít nijak lehké. Na druhou stranu mají titanové tělo s 45mm AMOLED displejem a dvojnásobným safírovým sklíčkem, takže se hodí i do těch nejextrémnějších podmínek.

Realistický 360 stupňový zvuk Buds2 Pro

Nejméně zajímavým, ovšem i tak hodně očekávaným produktem jsou sluchátka Buds2 Pro. Samsung slibuje Hi-fi zvuk o 24 bitech, namísto 16 bitů, jako u předešlé verze.

Špuntové sluchátka mají tři reproduktory zajišťující co nejdokonalejší potlačení okolního hluku. Zároveň by ale sluchátka měly aktivně reagovat například na mluvné slovo, a tedy by mělo jít i přes zapnutou hudbu slyšet okolní konverzaci. Kvalitu zvuku by měla vylepšovat hlavně unikátní funkce 360°, měnící reprodukci zvuku například i na základě pohybu hlavy či okolních vjemů. To se dá využít například při připojení sluchátek k televizi nebo při sledování domácího kina.