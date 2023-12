FOTO, VIDEO/ Teploty na nule ani počínající sněžení neodradilo v sobotu ráno první zákazníky od návštěvy nově otevřené prodejny řetězce Action v OC Centro Zlín. Nizozemský řetězec s levným zbožím tam má nově svou druhou pobočku ve městě. První prodejnu ve Zlíně otevřel přitom teprve letos v září.

Otevření prodejny Action v OC Centro Zlín, 9. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

Nová prodejna na třídě 3. května nabízí stejně jako ostatní pobočky řadu nejrůznějších věcí nejen do domácnosti, o čemž se už hned ráno přesvědčili první návštěvníci. V regálech nové prodejny našli kupříkladu doplňky do bytu, potřeby pro domácnost i zahradu, produkty pro volnočasové aktivity či mazlíčky, hračky nebo také cukrovinky a nealkoholické nápoje. Řetězec je specifický také tím, že do své nabídky každý týden zařazuje 150 nových produktů. Více než 1500 položek stojí méně než 25 korun a průměrná cena produktu nepřesahuje 50 korun.

Nová prodejna v OC Centro Zlín je otevřena denně od 8 do 20 hodin. Jedná se o druhou pobočku tohoto řetězce ve Zlíně. Svou vůbec první prodejnu v krajském městě otevřel Action v sobotu 23. září letošního roku, a to v obchodním domě Albert v Prštném. Kromě těchto poboček má řetězec své obchody také například v Kroměříži a ve Starém Městě.

