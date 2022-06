„Přesněji třiadvacetiletou,“ upřesnil manažer Jan Galetka s tím, že jde skutečně o podnik s historií. Na jeho místě původně stál Hotel Látal. Názvy se pak měnily podle toho, jaká provozovna tam zrovna byla.

„Prostory zde byly i krátce po revoluci v socialistickém duchu a vše zde tak zůstalo až do doby, než do toho pan Žaludek starší sáhl a z gruntu to přestavěl,“ připomněl Galetka.

„Tenkrát moderních restaurací nebylo moc, a tak to tady praskalo ve švech. V den, kdy se otevíralo, byla restaurace doslova natřískaná. Přitom se nedala ani koruna do reklamy, nikde nebylo vyhlášeno datum otevření. Dodnes se snažíme, aby k nám lidé chodili, jako tenkrát,“ zdůraznil manažer.

Velké otevření připravoval tým i před dvěma lety.

„Měli jsme čtyři měsíce zavřeno a provedli kompletní rekonstrukci. Poté jsme připravili grand opening s velkým G. Jenomže tři týdny na to přišla první covidová vlna,“ zmínil Galetka.

Ale i s dobou, kdy restaurace musely zavřít, si v Baltaci poradili, a to rozvozem a prodejem z okýnka, v čemž patřili mezi první, kteří takto začali jídlo nabízet. I díky tomu náročnou dobu přečkali.

„Kdyby naše restaurace stála v Praze, asi by bylo stále plno. Má svůj originální ráz, jasný koncept, dělá zajímavou gastronomii. Například na naše hamburgery si kuchaři připravují sami bulky. Jednou jsou černé, jindy je udělají zelené nebo růžové. Asi podle toho, jakou mají náladu,“ zmínil Galetka s nadsázkou.

„Nepoužívají přitom žádná barviva. Nemůžeme však prozradit, o co jde. Je to jejich know-how,“ usmál se.

„Nedávno jsme společně oslavili dvacetileté výročí práce u nás jednoho z našich kuchařů. Druhý se k tomuto pracovnímu výročí blíží. Těší nás tato ohromná pracovní stabilita,“ doplnil Jan Galetka s tím že pro podnik jsou spokojený tým a spokojení zákazníci dva základní pilíře.

Za tajemstvím úspěchu tak stojí i práce vedení resortu se zaměstnanci.

„Každé tři měsíce mají například naši zaměstnanci školení. Tam se třeba dozvídají, jak dosáhnou nejlépe načepovaného piva nebo jak je potřeba udržovat sklo. Není to jen o tom, že člověk vezme sklenici a pivo načepuje. Musí tak učinit do mokrého vychlazeného skla, nejlépe na hladinku,“ vysvětlil manažer.

„Myslím si, že to, jakou točíme plzeň, je v místě naprosto jedinečné. S Lukášem Žaludkem jsme toho důkazem. Občas v Restauraci Baltaci v Napajedlích máme k večeru poradu a k tomu si s chutí dáme jednu čepovanou plzeň,“ usmál se Jan Galetka.

On sám, jak prozradil, má z jejich kuchyně nejraději gulášovku. Lidé však nejraději chodí na vyhlášenou svíčkovou či grilovaná zauzená žebra. V létě se pak všichni společně mohou těšit na nově otevřenou zahrádku.

Ta poskytne nejen příjemné posezení, ale nabídne i letní svěží občerstvení, například pro cyklisty, kteří budou svá těla trápit v okolí známým cyklostezskách.