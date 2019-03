Je vám blíž osvědčený model, který jste v dětství sami zažili, nebo vás láká některá z alternativních škol? Myslete na své dítě!

| Foto: www.scio.cz, s.r.o.

Klasické školy jsme si zažili téměř všichni, jistě není nutno rozepisovat, jak to v nich chodí. I když jsme třeba i měli výborného učitele, nelze zapomenout na to, jak na nás působilo známkování, porovnávání se spolužáky a co všechno jsme si z ní odnesli. Když naše aktivní objevování nahradily informace od jiných a my zůstali obvykle pouhými pasivními příjemci…