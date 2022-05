Koncept chytrého města však podle primátora Jiřího Korce (ANO) znamená spolupráci napříč obory.

„Týká se nejen energetiky, ale i dopravy, informačních technologií, životního prostředí, zdravotnictví, bytové problematiky a v našem případě také cestovního ruchu. ČEZ ESCO se těmto oborům věnuje dlouhodobě v Česku i v zahraničí, a proto jsem rád, že jeho odborníci budou k dispozici také Zlínu,“ uvedl primátor.

Společné prohlášení podepsal primátor s předsedou představenstva ČEZ ESCO Kamilem Čermákem, podle kterého Zlín vždy byl a je významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem východní Moravy s moderní architekturou.

„Právě rozsah městských budov skýtá potenciál na energetické úspory, které mají v době zvyšujících se cen elektrické energie stále větší význam, ruku v ruce s dekarbonizací a vytvářením kvalitního životního prostředí pro obyvatele a návštěvníky města,“ vysvětlil Čermák.

Město ušetřilo 24 milionů za deset let

Společnost ČEZ ESCO už ve Zlíně jeden projekt Smart City dokončila. Šlo o energetickou modernizaci pěti základních a deseti mateřských škol, která snížila náklady na elektřinu o třicet procent. Během deseti let trvání projektu pak město za energie ušetřilo 24 milionů korun.

„Vše bylo realizováno formou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), což městu přineslo řadu výhod: výši úspor mělo garantováno smluvně, investice byla splácena z budoucích ušetřených nákladů na energii a systém byl prostřednictvím energetického managementu celou dobu sledován a vylepšován, aby přinášel maximální efekt,“ uvedl mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol s tím, že společnost také nabídne Zlínu pomoc v rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu a s tím spojenou elektrifikaci městského vozového parku.

Více dobíjecích stanic

Deníkem oslovení Zlíňané tuto spolupráci vítají. „Zlín je krásné, zelené město, takže jsem rozhodně pro různá moderní, chytrá a ekologická řešení. Jen mám trochu strach, aby se z toho časem nevyklubal nějaký typicky český paskvil,“ poznamenala Petra Tobolíková.

Lidé by také přivítali více veřejných nabíječek na telefony a dobíjecích stanic pro elektrokola. „Rozhodně by těchto prvků mělo být ve městě ještě více. Stejně tak pokud chceme, aby si lidé začali pořizovat elektromobily, tak musí být ve městě co nejvíce dobíjecích stanic. To je něco, na čem by se mělo zapracovat,“ dodal Petr Konečný ze Zlína.

Projekty energetických úspor společnosti ENESA ze skupiny ČEZ ESCO ušetřily loni zákazníkům za energie podle odhadů firmy celkem 244 milionů korun. Projekty také vedly ke snížení emisí oxidu uhličitého o téměř 49 tisíc tun. Což je pro představu asi 17 dní provozu běžného elektrárenského bloku o výkonu 100 megawattů. Největší úspory energie ze všech aktivních projektů společnosti dosáhlo Kongresové centrum v Praze, kde jen za loňský rok ušetřili na energiích 32 milionů korun.