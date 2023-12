Být na spektru je zažitý výraz nejenom neziskové organizaci Za sklem, ale zejména v rodinách, kde mají někoho z blízkých s poruchou autistického spektra. Žijí stejný život jako kdokoli jiný, jen ho mají o mnoho náročnější.

Dva miliony pro šťastnější život. | Foto: Cream investments

Podle Marty Pečeňové, která vede tuto neziskovku od roku 2011, jsou vánoční svátky i samotný Štědrý den pro tyto rodiny nesmírně náročné.

„Zejména děti na spektru se samozřejmě snaží mít společný krásný vánoční čas, ale ony nechtějí mít slavností večeři, tedy jinou, než na jakou jsou zvyklé. Těžko přijmou, že by měly mít jiné oblečení. Už sedět déle u večeře anebo vydržet na jednom místě při rozbalování dárků, je pro ně opravdu obtížné,“ říká Marta Pečeňová.

Raveo má novou moderní halu. Bez jediné dotace

Její neziskovka dostala v uplynulých dnech darem dva miliony korun od zlínské skupiny Cream na rozšíření vozového parku.

„Díky tomu můžeme rozšířit naše služby, a především ulevit rodičům, kteří ze zdravotních důvodů nemůžou dovážet děti k nám do centra,“ vysvětluje Pečeňová a dodává, že se skupinou Cream podepsala memorandum na spolupráci po dobu deseti let.

„Dlouhodobě podporujeme dětský a mládežnický sport, spoluprácí s organizací Za sklem získává naše podpora jistou rovnováhu. Ve sportu není snadné dosáhnout opravdu dobrých výsledků, ale lidé na spektru mají celý život jako sportovní disciplínu, která není vždycky snadná. Žijí sice běžný život, ale projít sebemenší změnou v jejich zvyklostech je pro ně nesmírně obtížné,“ říká majoritní vlastník skupiny Cream Petr Tankó.

Action otevřel ve Zlíně další prodejnu s levným zbožím. Podívejte se dovnitř

„Náš vztah začal jako čistě obchodní, je to jeden z našich největších klientů. Jsou u nás v nájmu ve Zlíně, také v brněnském Moraváku, v Olomouci si spolek od nás dokonce koupil dům. Během těch čtyř let jsme k sobě našli cestu, to je také důvod, proč jsme se zavázali je během dalších deseti let nadále finančně podporovat,“ dodává Tankó.

Nezisková organizace Za sklem vznikla v roce 2011. Pomáhá lidem s poruchou autistického spektra žít život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci nejenom ve Zlínském a Olomouckém kraji, ale také na jižní Moravě a v regionu Prahy a středních Čech. Jen ve Zlínském kraji je to spíše 580 rodin než samotných klientů, celostátně pak úctyhodných 2730.