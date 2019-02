Zlínský kraj – Počtem a frekvencí daňových kontrol patří Zlínský kraj k těm nejvíce prověřovaným v republice. Uvedla to ve svém průzkumu společnost Smart Office. Podle jejích informací se místní firmy setkávají s kontrolou z finančního úřadu jednou za deset let.

Daňové kontroly odhalily od začátku roku jen u firem ze Zlína úniky přesahující sedmaosmdesát milionů korun

„Při porovnání výsledků jednotlivých krajů je patrné, že úředníci finančních úřadů vykonávají svoji práci efektivně. Třeba pracovník zlínského úřadu totiž každý rok vykoná zhruba pětačtyřicet kontrol, což je nadprůměrné číslo,“ uvedla zástupkyně Smart Office Jana Babůrková. Doplnila, že celkový počet kontrol zlínského finančního úřadu za rok také výrazně převyšuje ostatní kraje. Počet prověrek se pohybuje kolem necelých dvou tisíc čtyř set.

Četnost kontrol je vysoká, ale ne dost

Podle ředitele zlínského finančního úřadu Josefa Langera jsou častější kontroly lepší. I tak je jich prý ale ještě málo. „Myslím si, že četnost kontrol není ve Zlíně zas až tak vysoká. Právě tyto kontroly totiž pomáhají odhalit daňové úniky, což někdy opravdu nejsou malé částky. V našem případě se od počátku roku jedná o částku přesahující 87 milionů korun,“ přiblížil Langer.

Vysvětlil, že kontrolní činnost rozhodně není nějakým zákeřným koníčkem pracovníků finančních úřadů, ale je uložena zákonem a četnost kontrol závisí mimo jiné i na kapacitách jednotlivých pracovišť.

V některých městech regionu jsou kontroly dokonce ještě častější než ve Zlíně. „Týká se to například Valašských Klobouk. Tam se prověrky opakují průměrně jednou za pět let. Na druhém místě je Bystřice pod Hostýnem. Třetí nejkontrolovanější jsou Otrokovice, a to s frekvencí osm let. V Kroměříži či Uherském Hradišti pak vítají kontrolory v průměru po více než patnácti letech.

To, že mezi podnikateli nejsou kontroly z finančních úřadů zrovna vítány, je poměrně známá věc. „Podnikatelé však nemají problémy s kontrolou jako takovou, ale spíše s jejím průběhem a časovou a administrativní náročností,“ řekla Babůrková.

Takovou zkušenost má například také živnostník z Lukova. „Měl jsem dvakrát kontrolu na daň z přidané hodnoty, ale všechno dopadlo dobře. Sice měli poprvé spoustu otázek, že se jim něco nezdálo, a všechno jsem jim musel vysvětlovat, ale nakonec bylo všechno v pořádku,“ zmínil živnostník Petr Halaška, který od roku 2004 podniká v kovovýrobě. Doplnil, že ví i o případech, kdy byla četnost kontrol tak vysoká, že se mnozí podnikatelé rozhodli papírově přesídlit do Prahy, kde mají klid.

Podnikatelé se papírově stěhují

To potvrzují i výsledky průzkumu Smart Office. Právě náročnost a délka prověrek část firem přiměje změnit si své sídlo, přenést ho do metropole a využívat takzvaných virtuálních kanceláří, které splňují všechny zákonné požadavky.

„Nejlepší situace samozřejmě panuje v hlavním městě, kde je velký počet zaregistrovaných subjektů a kontroloři svou agendu zcela nestíhají. Může se tak stát, že v pražských Malešicích či Žižkově dorazí daňová kontrola za podnikatelem až po 134 letech,“ upřesnila Babůrková.

Při porovnání ostatních krajských měst je na tom Zlín opravdu dobře. Například v Českých Budějovicích jsou kontroly jednou za 47 let, v Karlových Varech po 38 letech, v Plzni po 24 letech, Ústí nad Labem s frekvencí 83 let, v Pardubicích dokonce až 85 let a v Olomouci po 35 letech.