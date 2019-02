Střední Morava - Přehlídková mola si Gabriela Franková oblíbila už v první třídě na základní škole. Za více než deset let ve světě modelek zažila předvádění na akcích v řadě evropských měst. Nyní založila svou vlastní modelingovou agenturu. Pokud se chcete stát její součástí, přihlaste se například na casting, který se bude konat 28. září od 10 hodin ve Slovanském domě v Olomouci.

Jak dlouho se věnujete modelingu? Kde všude jste předváděla?

Modelingu se s přestávkami věnuji v podstatě dvanáct let. Začal jsem s ním už jako malá holčička v první třídě a ve čtrnácti letech jsem se mu pak začala věnovat naplno. Začala jsem na veletrzích módy Styl a Kabo a pokračovala přes přehlídky Osmanyho Laffity, Petra Kaloudy, Libora Komosného a dalších návrhářů v České republice až na přehlídková mola v Milánu, Istanbulu nebo například v Bratislavě.

Co je pravdy na tom, co se říká o modelkách a zákulisním dění? Zažila jste například nevraživost kolegyň, nebo přišla jste do kontaktu s drogami, prášky?

Modeling je jako každá jiná profese, tedy jsem zažila od všeho trochu. Naštěstí ne na vlastní kůži, ale uvědomila jsem si, jak je život vrtkavý a jak tenká hranice je mezi úspěchem a neúspěchem, jak těžké je se dostat nahoru a jak lehké je z vrcholu spadnout na samé dno. Naštěstí se většina modelek s věkem usadí. Byla to pro mne velká škola života. Zejména pak Miláno velký svět módy rovná se velké pokušení a velké problémy.

A máte alespoň nějakou veselou příhodu, na kterou ráda vzpomínáte?

Ano. Například má první přehlídka na veletrhu módy v zimě 2009. Pravidelně se na konečné přehlídce akce dělala nějaká sranda. Já zažila právě tu poslední pak to produkční zakázali. Byla jsem v týmu předvádějícím spodní prádlo a plavky. S Martinem Zachem jsem si vyměnila model, já si vzala jeho boxerky a k tomu pouze tělovou podprsenku, on si vzal můj vršek i spodek od plavek a sukýnku si dal na hlavu. Protože si někdo stěžoval, že tanečnice mají celulitidu, napsaly si na břicho „Celulitida?" a na záda „No a co?". Kluci si vycpali trenýrky ponožkami, vzali si péřové boa a obmotali si ho kolem krku. Myslím, že diváci nechápali, co se děje, ale my se výborně bavili.

Těch pověstí o modelkách je hodně. Třeba, že na tom nejsou nejlépe se vzděláním a inteligencí. Jaká je vaše zkušenost?

Řekla bych, že tento názor pramení hlavně z médií. Pěkná holka a chytrá? To už by bylo na jednu osobu moc. Myslím, že to je v našich hlavách zautomatizované, pěkná dívka rovná se hloupá. Průměrná inteligence modelek je stejně průměrná jako inteligence ostatních lidí (směje se). Ve své branži jsem se setkala převážně s dívkami studujícími vysoké školy, nebo alespoň se záměrem ji studovat, pokud na to neměly věk. Popravdě není jednoduché cestovat po světě, někdy i na několik měsíců, vrátit se a dohánět školu. Je to leckdy strávený čas učením po nocích, na letišti nebo v autobuse.

Proč vy vycouváváte ze světla přehlídkových mol a vrháte se do nejistého podnikatelského světa? Jakou agenturu vlastně zakládáte?

Zakládám modelingovou a hostesingovou agenturu. A musím k tomu dodat , že zakládám upřímnou agenturu. Ono totiž upřímně je anglicky „frankly" a tam už je kousek k mému jménu. Upřímnost a dobrá nálada je jedním z faktorů, proč ‚přecházím' na druhou stranu barikády. Chci se o ‚svá' děvčata starat upřímně a s úsměvem. Věřím, že usměvavé a spokojené modelky, kterým poskytneme veškerý myslitelný servis, prodají svoji spokojenost na molech, fotografiích a společenských akcích, plus nám zajistí mnoho spokojených klientů.

Když se k vám mladá dáma toužící stát se modelkou přihlásí, tak co ji vlastně čeká? Hned ji hodíte na molo a bude předvádět spodní prádlo?

Určitě musíme vidět její postavu a mluvit s ní. Být modelkou není jenom o postavě, ale také o empatii, charismatu a přirozené sociální inteligenci. Na základě tohoto vstupního zjištění modelce sestavíme skupinu doporučení toho, na čem má pracovat, co má zlepšit. Dokončujeme síť partnerů, kteří budou našim modelkám k dispozici, od fitness trenérů až po osobnostní trenéry, kteří budou k dispozici pro nepříliš sebevědomá děvčata. Občas se stane, že najdete natolik ‚hotovou' modelku, že se skutečně může stát, že ji hodíme hned na molo (usmívá se).

Může být modelka stydlivá? Může třeba říct, že nějaký model nebude předvádět?

Stud je v modelingu jednoznačně nevýhodou. Modelka má působit sebevědomě a musí „prodat" i pytel od brambor, a to mi věřte z vlastní zkušenosti. Pokud to pytel brambor nebyl, tak se mu to značně podobalo. V zahraničí si děvče moc vyskakovat nemůže a musí předvádět, co jí je přiděleno. U nás bych řekla, že to až tak přísné není, pokud je možné model zaměnit. Jinak pod oblečením se nosí tělové prádlo, takže nemusí mít strach, že by šlo něco vidět.

Kolik peněz taková začínající modelka dostane za módní přehlídku?

To je hodně rozdílné, záleží na akci a délce té akce. Může to být 5 000Kč, ale také 500 Kč

Za jak dlouho se z běžné ženy může stát modelka? Co všechno se musí naučit?

To opět záleží na každé dívce, to se nedá generalizovat. Někomu to trvá déle, někdo se stane modelkou doslova ze dne na den. Pro modeling je důležitá chůze, tzv. catwalk, dále postoj těla a celkové vystupování. Nejvíce však záleží na charakteru dívky. Už jsem jednou zmínila, že má modelka působit sebevědomě, neznamená to však, že by měla být namyšlená, spíše naopak. Nikdo nechce jednat s nepříjemným člověkem, ať je dívka sebekrásnější. Zažila jsem několik kolegyň, pro které úspěch na soutěži krásy byl spouštěčem poměrně citelné a okolím velice negativně vnímané namyšlenosti s převládajícím pocitem vlastní důležitosti. Naštěstí znám více těch, které úspěch nezměnil. Pokud bych v budoucnu „naši" dívku hlásila na soutěž krásy, chci si být jistá, že případný úspěch takzvaně unese. Proto jsem zmiňovala tu spolupráci s odborníky.

Jak vlastně vypadá příprava modelky před akcí?

Dívka přijde do zákulisí a následuje zkouška oblečení, která občas trvá i několik hodin. Zároveň se ale musí hlídat čas, aby se modelky stíhaly převléct. To je někdy obtížné zkorigovat, a tak se stane, že musí zvládnout jít po mole v o číslo nebo o dvě menších či větších botách, v modelu, který jim není pohodlný. Poté následují nácviky choreografie. Před přehlídkou následuje líčení a česání. Na mole je důležité být pohotová, když někdo například zapomene svoji choreografii nebo vyjde o pár taktů později. Jedné kolegyni se stalo, že se jí rozpadly boty. Zbývala jediná možnost přelepit je lepicí páskou. Kolegyně prošla molo s absolutní grácií a úsměvem, i když my v zákulisí jsme věděli, jak je jí to nepříjemné. Celou vás učešou, nalíčí, máte být hvězdou večera, a nakonec jdete s botou oblepenou páskou. Lidé to ocenili potleskem. Je to práce, občas zábavná, občas únavná. (kre)