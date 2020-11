Že bude vše kolem letošních Vánoc úplně jiné, je už každému jasné. Zavedené předvánoční pořádky letos platit nebudou a zasáhnou do všech oblastí našeho života.

V minulých letech se totiž podle zkušeností většiny prodejců koncentrovaly nákupy stromků zhruba do posledních dvou předvánočních týdnů, kdy si pro ně došlo přes 60 procent českých zákazníků. Pokud by to tak mělo být i letos, reálně hrozí, že se kvůli předpokládaným omezením, stane nákup stromku pro mnohé z nás velmi nepříjemným úkonem.

V souvislosti s pandemií, složitější dopravou a dalšími okolnostmi se tedy určitě vyplatí, nenechávat letos nákup na poslední chvíli.

Mountfield, Hornbach i OBI

Jedním z největších prodejců vánočních stromků v ČR je Mountfield. Kavkazské jedle, s speciálně ty, které jsou dováženy z Dánska, jsou známé svěží vůní, pravidelnou a hustou korunou a také tím, že vydrží velmi dlouho čerstvé. Bude jich tedy letos dostatek.

„Jsme zavaleni novými objednávkami z celé Evropy a máme co dělat, abychom všechny odběratele dokázali včas uspokojit. První kamióny jsme již vypravili, ale zatím nemám tušení, zda nedojde k nějakému zdržení a zda se nám podaří všechny objednané stromky dopravit na místa určení vzhledem k probíhající pandemické situaci v Evropě,“ popisuje aktuální situaci Frederik Jensen, jeden z dánských pěstitelů, který své prémiové kavkazské jedličky posílá i tuzemskému Mountfieldu.

Tisková mluvčí této společnosti, Kateřina Böhmová je trochu optimističtější. Zatím o dodávky strach nemá, ale ani ona neskrývá určitou nervozitu

„Tradiční prodej dánských kavkazských jedliček už jsme o víkendu 21. listopadu zahájili. Na nejbližší dny máme zajištěno dostatečné množství stromků a děláme taková opatření, abychom k nám všechny objednané stromky dostali co nejdříve. Doufám, že nedojde ke zdržení nebo dokonce k pozastavení dodávek vzhledem k dopravní situaci napříč Evropu a stavu na hraničních přechodech. Předvídat v tuto chvíli opravdu nedokážeme,“ ujišťuje Böhmová.

Nákup i on-line

Vánoční stromky lze již zakoupit také například v hobbymarketech Hornbach. Nabízejí je ve velikostech od 110 do 450 centimetrů. "Největší zájem je dlouhodobě o dánské jedle Nordmann Gold, toto označení zaručuje kvalitu, které zahrnuje pravidelný tvar a bohaté jehličí, jenž tolik nepíchá. Tyto jedle jsou odolné vůči teplotním změnám, proto vydrží dlouho a v místnosti skoro neopadávají," uvedl odborník z oddělení zahrady sítě Hornbach Daniel Brychta.

Dánskou jedli ve velikosti 130 až 170 centimetrů tu lze pořídit za 539 korun. Lidé si ji mohou objednat i na webu Hornbachu, kde je možný odběr v prodejně, nebo doručení na adresu.

Prodej vánočních stromků dnes zahájil rovněž řetězec OBI. V aktuálním letáku u stromku velikosti M, tedy 150 až 175 centimetrů, uvádí cenu 439 korun.

Češi ročně spotřebují až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent, klasického smrku a borovice asi deset procent. Dovozy tvoří asi polovinu prodejů, prodej umělých stromků klesá.