„Chceme ještě před Velikonocemi jasně vědět, jaké jsou termíny a kdy budou současná restriktivní opatření uvolněna, aby se podniky mohly zase nadechnout,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR).

Viceprezident SPČR Jan Rafaj pak zdůraznil, že pokud stát nebude odvážný a k firmám postiženým koronakrizí dostatečně štědrý, tak jim ta současná situace způsobí nenahraditelné výpadky příjmů, což jim zlomí vaz.

„Takhle krize potřebuje velice rychle nasypat peníze zpět do velkých podniků i do malých provozoven, kterým vypadly příjmy. Nevyřešíme to tím, že jim jen budeme odkládat nějaké platby, ale musíme jim i něco dát a rychle jim tak pomoci,“ poznamenal Rafaj.

Svaz průmyslu na své on-line tiskové konferenci pochválil vládu za zavedení kurzarbeitu, který by se měl podle něj rozšířit i pro firmy s nepřetržitým provozem. Mělo by být také jasně řečeno, jak dlouho bude kurzarbeit fungovat. Požadavek je, aby to bylo aspoň půl roku.

Svaz očekává bezodkladnou reakci

Velikonoční výzva SPČR bude vládě předána okamžitě a stejně tak bezodkladně se od ní čeká požadovaná reakce a jasné a přehledné kroky k záchraně tuzemské ekonomiky. Mezi dalšími požadavky je třeba i plán inteligentní karantény pro podniky, které by jeho nastavením nebyly paralyzované celé, když u nich někdo onemocní Covidem-19.

„Důležité je také otevřít hned po Velikonocích hranice pro vybranou vysoce kvalifikovanou pracovní sílu,“ uvedl ještě Jan Rafaj

Viceprezident SPČR Radek Špicar pak připomněl, že jako manažer automobilky Škoda zažil krizi v roce 2008/2009. Firmy si podle něj na základě těchto deset let starých zkušeností uvědomují, že si to hlavní budou muset odpracovat a zachránit se především samy. Stát jim ale musí pomoci s jasnými protikrizovými opatřeními, které budou přehledné funkční.

„Po kurzarbeitu je tedy aktuální priorita to, aby podniky dostaly od státu peníze na provozní financování – aby mohly vyplácet zaměstnance, platit nájmy, energie, půjčky. V tomhle jim stát musí pomoci. Žijeme v době, kdy pro podniky nejsou důležité měsíce nebo týdny, ale dny! Pokud chceme, aby to naše ekonomika přežila, tak musí vláda okamžitě udělat účinná protikrizová opatření,“ zdůraznil Radek Špicar.