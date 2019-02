ZLÍN - Tomáš Polách začínal s podnikáním v roce 1993, když ho napadlo si otevřít vlastní vinný sklípek U Tomáše. "Po revoluci si hodně lidí otevíralo hospodu předělanou z garáže. Já jsem ale chtěl něco originálního, co tehdy ve Zlíně ještě nebylo," vzpomíná na začátky majitel.

RÉVOVÉ ZLATO. Tomáš Polách nabízí ve své vinotéce okolo osmdesáti odrůd z Moravy. | Foto: DENÍK/Bára Horáková

A protože vždycky miloval víno, rozhodl se s ním obchodovat. "Pak jsem postavil vinárnu, abych to víno měl kde prodávat. Dnes provozuje vinný sklípek s vinotékou dohromady. Jeho podnik má klenuté stropy postavené z cihel a dřeva a posedět v něm může až padesátka lidí. "Nejprve jsem začínal tak, jak by to ve sklepě mělo být. K vínu jsem podával jenom kousek sýru nebo uzeného," říká Polách. Potom ale začal zjišťovat, že studená kuchyně jeho hostům nestačí. Lidé měli zájem pořádat večírky nebo firemní oslavy a při nich požadovali teplé jídlo. "Manželka proto začala vařit a nabídku jídel jsme rozšířili. Dnes není problém vystrojit třeba raut," popisuje podnikatel. Dodává, že ne všechnu kuchyni je schopen zajistit sám. "Třeba když si firma požádala o pečené sele, musel jsem ho objednat," říká majitel.

Jeho klientela se často obměňuje. Jeho specialitou jsou víkendy, kdy ve vinárně lidé pořádají třeba třídní srazy nebo oslavy. "Slaví se tady všechno od zlaté svatby po třicátiny," přibližuje. Dodává, že si místní lidé zvykli chodit i na točené pivo. Za svoji historii si dokázal vychovat jednu generaci věrných zákazníků. "Když sem začínali chodit, měli osmnáct roků. Dneska už jsou vystudovaní a vodí sem firemní zákazníky," říká Polách. Ve víně se podnikatel specializuje na odrůdy pěstované na Moravě. Odebírá třeba z valtických, znojemských nebo mutěnických sklepů. "Dohromady je jich asi pět, ale do budoucna bych chtěl nabídku ještě rozšířit," plánuje vinárník. Kromě sudových vín svým zákazníkům nabízí okolo osmdesáti druhů révového moku včetně ročníkových a archivních lahví. Majitel sklípku zajištuje provoz své živnosti pouze s pomocí rodiny. "Manželka pracuje v kuchyni a jako obsluhu znají zákazníci jenom mě," směje se. Kromě pohostinství nabízí také možnost ubytování, kterou využívají třeba podnikatelé na cestách.