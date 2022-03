“Před pandemií jsme šli pomalu dopředu, pražírna se rozvíjela, festivalů, na které jsme jezdili, přibývalo. Pak přišla pandemie a s koncerty byl konec,” popisuje pražírník.

Zájem o kávu u něj začal trochu oklikou. Po revoluci se začal věnovat sbírání šálků. Na výstavách, kam si pro ně jezdil, pak poprvé začal ochutnávat lepší kávy, viděl poprvé pražičku a získával vědomosti.

“Celý život žiju v číslech, buď hraju šachy nebo dělám sportovní data pro sázkové kanceláře. Chtěl jsem posunout hlavu úplně někam jinam, a tak nějak to dopadlo.” popisuje motivaci založit v Otrokovicích pražírnu její spolumajitel.

“Rozvíjeli jsme se možná pomaleji, než jiné pražírny, protože jsme dva majitelé, a je nám už přes padesát, takže jsme takoví klidnější.” směje se. Krátce po založení pražírny začal vyrábět kávu na míru pro oblíbenou kapelu Škwor. Spíše než obchodní rozhodnutí to prý byla fanouškovská iniciativa.

“Vůbec jsem je neznal, ale zkusil jsem jim napsat krátký e-mail, že jsem fanoušek a že mám tenhle nápad. Za hodinu mi manažer kapely volal zpátky, že se mu to líbí,” vzpomíná Gráf.

Zpětně je vděčný za příležitost, kterou nové pražírně kapela dala.

Pandemie byla ale pro podnik rána. Na vybavení na vaření kávy na festivalech si majitelé vzali půjčku, a jen odklady splátek pomohly podnikání udržet. V prvním roce pandemie zaznamenala pražírna stagnaci, v druhém už ale dokonce mírný nárůst. “Přežili jsme to, protože se lidé naučili nakupovat online,” vysvětluje spolumajitel.

Část prodejů získává pražírna i skrze hudební a sportovní akce, na které jezdí tým baristů. Z loňských festivalů však jezdili většinou se zápornou bilancí.

“Bylo to i tím že někteří pořadatelé nemluvili úplně pravdu ohledně předprodejů. Vzal jsem větší tým, větší techniku a tím pádem jsme měli větší nájem. Organizátoři prostě chtěli dostat peníze ze stánkařů,” říká Gráf.

S uvolněním opatření předpokládá, že budou chtít organizátoři dohnat ztracené akce.

“Může se stát, že budou čtyři akce v jeden termín a rozmělní se návštěvníci. Snažíme se našlapovat opatrně a zvažujeme kam jít,” tvrdí.

Jasnými favority jsou koncerty a sportovní utkání, které můžou přilákat nové zákazníky, třeba i později na eshop, a zároveň budou tým baristů bavit.

V poslední době však byli ve Fiery Bean nuceni zdražit. Do cen se promítají drahé energie, plyn, nezbytný při pražení, je dražší až o čtyřicet procent. V Brazíli navíc letos pomrzla úroda kávy, takže kupní cena zelených zrn, se kterými dále v pražírně pracují, je vyšší až o sto procent.

“Musíme se o zvýšené náklady podělit s lidmi. Zatím to chápou, protože se zdražuje všechno. Máme fajn a věrné zákazníky, ale těžko říct do budoucna, protože to asi na domácnosti teprve plně dopadne,” říká pražírník.

Má ale nadále plány, s podnikáním jen tak skončit nehodlá. Nadále rozšiřuje svou spolupráci s kapelami. Bude navštěvovat i festivaly, na kterých zahrají například Tři sestry. Získal také příležitost u nás zastupovat japonskou firmu Cafec, která vyrábí vysoce kvalitní kávové filtry, drippery a konvice. V neposlední řadě navíc plánuje i zábavu pro veřejnost.

“Shromažďuji z celého světa nové přístroje na filtrování. Udělal bych výstavu, kam byste si mohli přinést i vlastní kávu a mohli byste si ji uvařit v jakémkoliv přístroji a vyzkoušet si jak funguje. Uvidím, jestli to dotáhnu do konce,” uzavírá Pavel Gráf.

EXTERNISTKA IVANA SOCHOVÁ