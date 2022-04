Mimo jiné 14 let působil ve společnosti Red Bull, kde šéfoval mediálním kampaním pro 30 zemí. I přes své bohaté zkušenosti radí malým i velkým podnikatelům zachovat chladnou hlavu a v marketingu nepodléhat různým módním trendům.

„Například nezapomínat na tradiční média. Sám jsem si prošel digitální obsesí, kdy jsem říkal kolegům, aby nedávali peníze na marketing do televize, printu či venkovní reklamy a aby mi je dali jen na reklamu v digitálním prostředí. Dneska už to rozhodně nedoporučuji. Pro spoustu firem je prostě důležité zaplatit si účast na veletrhu nebo třeba dát leták za stěrač. Dejte si pozor na různé odborníky, kteří vám budou říkat, že rozhodně musíte mít Instagram a TikTok jen proto, že je to teď cool,“ nabádá Formánek.

„V marketingu je zbytečné hledat jeden svatý grál. Nejefektivnější bývá peníze rozprostřít napříč různými kanály, které se vzájemně podporují,“ zdůrazňuje odborník. Za dobrý příklad dává obchod Alza.cz. Přestože jde o e-shop, investuje také do reklamy mimo digitální prostředí a nese to své výsledky.

Formánek v pořadu Byznys kafe s VLM předkládá divákům mimo jiné sérii několika rad, čeho se v marketingu vyvarovat a na co naopak dbát.

Milan Formánek

Milan FormánekZdroj: se svolením Milana Formánka- Nezávislý marketingový poradce. Konzultoval moderní marketing ve více než 500 organizacích, od neziskovek přes malé rodinné firmy po největší globální korporace.



- 14 let pracoval v Red Bullu a vedl kreativní komunikační agenturu Zaraguza.



- Úspěšně otestoval a inovoval komplexní marketingové přístupy na více jak 300 projektech a pomohl přes 100 světovým sportovcům a umělcům.



- Mezi jeho koníčky patří zkoumání nových technologií, vzdělávání, sport, zdraví, mindset a výkon, udržitelnost, spánek a biohacking.



- Potkat ho můžete na kurzech a seminářích, které pořádá.