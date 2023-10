Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl před listopadovým měnovým jednáním nedává žádný závazek, jak banka rozhodne o nastavení úrokových sazeb. ČNB si nechává dveře otevřené pro každou možnost, řekl Michl ve Zlíně, kde se koná Diskusní fórum ČNB.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. | Foto: DENÍK / Pavel Trávníček

Pořádá ho ČNB s Fakultou managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáš Bati. ČNB očekává koncem roku dočasné zrychlení inflace, poté od ledna zpomalení.

Nastavením úrokových sazeb se bude zabývat měnové jednání 2. listopadu a 21. prosince.

"Vyhodnotíme nově dostupná data, novou prognózu a nejistoty kolem ní a rozhodneme. Nedávám tímto žádné prohlášení, závazek, jak přesně rozhodneme – necháváme si dveře otevřené pro každou možnost," uvedl Michl.

Základní úroková sazba je nyní sedm procent, na této úrovni je od června 2022. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Analytici předpokládají, že vývoj inflace, který je lepší než prognóza ČNB, dává argumenty pro snížení úrokových sazeb centrální banky ještě před koncem roku.

Zdroj: Youtube

Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně vzrostly o 6,9 procenta. Inflace tak osmý měsíc v řadě pokračovala v sestupném trendu, když v srpnu činila 8,5 procenta. Zpomalení inflace bylo výraznější, než očekávali analytici i ČNB. Podle odborníků za poklesem meziročního tempa růstu cen stojí zejména zlevnění potravin a energií. Meziroční inflace byla v září nejnižší od prosince 2021. I přes zpomalování v posledních osmi měsících ale zůstává stále vysoko nad dvouprocentním cílem ČNB. Od února 2022 do letošního června se sice držela nad deseti procenty, předtím ale pod touto hranicí byla nepřetržitě od července roku 1998, a to většinou výrazně.

Prognóza ČNB předpokládá, že v posledních měsících letošního roku inflace dočasně zrychlí.

"Protože loni touto dobou vláda poskytla příspěvek na výdaje na elektřinu, takzvaný úsporný tarif. Přestože se jednalo o transfer domácnostem, Český statistický úřad toto vnímal jako snížení životních nákladů, a proto to zohlednil jako dočasný pokles cenové hladiny. Inflace tedy loni koncem roku byla nižší, než by byla bez tohoto zásahu, ale letos do konce roku by vlivem srovnávací základny měla být zase vyšší, než by byla bez tohoto zásahu vlády. Tento jev, který ovlivnil výpočet inflace, vymizí v lednu, na procesu dezinflace nic nemění. Naše prognóza předpokládá, že vlivem dosavadní přísné měnové politiky klesne inflace zejména v lednu 2024 a dále," uvedl Michl.