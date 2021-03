„Naším cílem je vyrábět individuální minimalistickou obuv. Proto jsme se pustili do vývoje systému na detekci chodidel. Ten pomáhá na základě obkresu a fotografií zákazníkovo chodidlo změřit. Tak vyrobíme sandály přesně pro něj. Tím ale nekončíme; stále hledáme nové cesty a materiály, se kterými bychom mohli v budoucnu pracovat. Experimentů se nebojíme a plánů máme mnohem víc. Život bereme jako cestu a každý další krok nás posouvá vpřed,“ uvedli společně partneři.

Vše začalo zhruba zhruba před deseti lety, kdy Petra studovala Design obuvi na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.

„Já jsem se k tomu už jen přifařil,“ usmál se dnes čtyřiatřicetiletý Dan s tím, že už v té době poprvé dostali nápad s vlastní obuvnickou firmou.

„Potom jsem v oboru pokračovala na Univerzitě Tomáše Bati. Během studia jsem se dostala třeba k měření nohou nebo vývoji zdravotně nezávadné obuvi. I díky těmto projektům jsem začala přemýšlet, jak bota ovlivňuje chůzi a tělo. Začala jsem se více zajímat o barefoot (boty vytvářející pocit chůze naboso pozn. red.). Následně jsem o tom psala i diplomku,“ přiblížila Petra své začátky s barefootem.

„Dana pak napadlo, že bychom měli vytvořit něco vlastního. Požádal mě, ať navrhnu jednoduchý sandál, který bychom dokázali vyrobit v prostředí naší dílny,“ popsala Petra.

„Na trhu působíme dva roky. Za tu dobu jsme do týmu přibrali pár lidí, ale hlavně jsme získali plno zkušeností,“ dodala.

VYRÁBĚT VÝJIMEČNOU OBUV

„Boty vyrábíme a kompletujeme sami od vysekávání podešví přes sestavení spon až po finální navléknutí popruhu. Našima rukama projde během výroby každý pár, proto si kvalitu dokážeme pohlídat. Je důležité, aby byl třeba pásek dobře nastavený, protože jinak by nošení nemuselo být pohodlné nebo by bota nefungovala správně,“ vysvětlila Petra.

„Začali jsme tím, co obouváme. Chodidlo. Změřili jsme jich tisíce a začali skrze ně populaci podrobněji zkoumat. Naše obuv je navržena tak, aby nohy co nejméně omezila a zároveň jim nabídla co největší prostor pro přirozený pohyb,“ přiblížil Dan, proč se nejdříve pustili do výzkumu chodidel.

„Začali jsme u rodiny, známých a tak dál. Všechna získaná data jsme pečlivě zaznamenávali a zjištěné informace použili při tvorbě designu naší obuvi. Protože je každé chodidlo jedinečné, vyráběli jsme obuv na míru a ze získaných dat jsme později vytvořili i standardizované velikosti. Získané fotky chodidel zpětně analyzujeme, díky čemuž se stále učíme,“ doplnil Dan.

„Fungujeme přes vlastní e-shop. Zájemce pošle dvě fotky a jeden obkres, vybere si typ bot a my mu do čtrnácti dnů sandály pošleme. Dílnu máme ve Slavičíně, kam za námi může kdokoliv přijet; nechat si obkreslit chodidla, ušít sandály nebo si popovídat o zdravé chůzi,“ zvou zákazníky netradiční obuvníci.