Ani letos nebudou na vánočním trhu chybět kvalitní dánské jedle. Například řetězec Mountfield zahájí jejich prodej v pátek 24. listopadu ve všech svých 76 prodejních centrech v České a Slovenské republice.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Fremuth

„Když jsme v roce 2014 začínali s prodejem dánských kavkazských neboli normandských jedlí nikdo z nás asi nevěřil, že každým rokem budeme trhat prodejní rekordy. Jsme pyšní na to, že se tyto jedle během pár let staly nejoblíbenějšími vánočními stromky a dotváří vánoční pohodu ve třetině českých domácností,“ říká Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mountfield.

Dánské jedle, které Mountfield nabízí ve svých prodejnách, vyrostly na Jutském poloostrově, který má pro jejich pěstování ideální podmínky. Právě díky chladnému klimatu Severního moře a také písčitému podloží mají jedle pravidelný tvar, hustou a bohatou korunu a také dlouhou trvanlivost. A proto jsou tyto jedle velmi žádané na trhu, jejich kvalita je nesrovnatelná s ostatními pěstiteli a Dánové jsou největšími exportéry vánočních stromků do Evropy.

„Za léta fungování jsme si opakovaně ověřili, že zákazníci umí ocenit kvalitu a jsou-li spokojeni, vrátí se. Na rozdíl od jiných prodejců nečekáme, v jaké kvalitě zboží dostaneme, ale za dánskými pěstiteli dokonce vysíláme vlastní kontrolní tým 12 inspektorů, kteří kontrolují přímo na místě kvalitu a vybírají ty nejlepší. A teprve po této inspekci dostávají Dánové od nás zelenou na řezání vybraných stromků, které potom putují k našim zákazníkům“, doplňuje Pobežal.

Ceny stejné jako loni

V nabídce jsou letos jedle ve třech kategoriích (Standard, Premium a Exclusive) a různých velikostech od 100 do 250 cm. Ceny stromků zůstaly zachovány stejné jako v loňském roce.

Například stromek o velikosti do 150 cm stojí 399 Kč a nejprodávanější velikost do 200 cm stojí 599 Kč. Samozřejmostí jsou i další doplňkové služby, zabalení stromků pro snadnější transport do domovů zákazníků a zdarma ořez kmenů.

Kromě dánských jedliček má Mountfield v nabídce také přes 1 200 druhů vánočních dekorací a ozdob. Sortiment tvoří například vánoční ozdoby od českých sklářů, věnce, svíčky, svícny, plyšové figurky, lucerny, LED osvětlení a mnoho dalších dekorací. Letos navíc najdou zákazníci na všech prodejnách i inspirativní expozice různých vánočních stylů včetně nazdobených stromečků i svátečních tabulí.

„Před několika lety jsme se pustili i do prodeje vánočních dekorací, a přestože je v tomto oboru velká konkurence, prodáváme v předvánoční době necelý milion kusů. Jsme tak největším prodejcem tohoto sortimentu s třetinovým podílem na trhu. Věřím, že bychom letos mohli překročit milion prodaných kusů i vzhledem k tomu, že letos nabízíme vánoční dekorace s předvánočními slevami 30 % až 60 %,“ dodává Michal Pobežal.