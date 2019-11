Obchodní dům Zlín získal ocenění Best of Realty

Obchodní dům Zlín se dočkal dalšího prestižního ocenění. Zdařilou obnovu baťovské dominanty, která se přesně před rokem po rekonstrukci znovu otevřela veřejnosti, ocenili porotci soutěže Best of Realty. Ta již 21 let hodnotí nejlepší projekty českého realitního trhu uplynulého roku. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v úterý 12. listopadu v Praze.

Obchodní dům ve Zlíně po rekonstrukci. | Foto: Deník / Jan Karásek

Soutěž Best of Realty neboli Nejlepší z realit, v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru, se koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která sdružuje nejvýznamnější osobnosti české developerské scény. Obchodní dům Zlín zvítězil v jedné z pěti základních kategorií - Obchodní centra. Dle verdiktu poroty „v kategorii obchodních center triumfovala rekonstrukce obchodního domu Zlín za stavebně a staticky velmi náročnou a architektonicky zdařilou rekonstrukci unikátního prvorepublikového objektu, díky níž město získalo atraktivní obchodní pasáž s výrazným zastoupením gastronomických jednotek, představující příjemné nákupní místo s jedinečnou atmosférou.“ Robotizace a automatizace je součástí čtvrté průmyslové revoluce Přečíst článek › Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality nominovaných projektů byly rozvoj lokality, urbanistické a architektonické řešení včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v neposlední řadě úspěšnost na realitním trhu a ohleduplnost projektu vůči životnímu prostředí. Obchodní dům Zlín byl vybudován v roce 1931 Tomášem Baťou podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury. Kompletní rekonstrukce začala v létě 2017 a vyžádala si náklady 430 milionů korun bez DPH. Budova byla znovu otevřena 9. listopadu 2018. Cílem rekonstrukce bylo vrátit Obchodnímu domu původní originální vzhled, o nějž přišel necitlivými zásahy v 50. letech, a současně mu vdechnout nový život. Proto došlo mj. i ke změně v „náplni“ budovy, jejíž obchodní prostory byly zredukovány z původních šesti na dvě podlaží. Ta jsou nyní naplněna gastronomickými podniky a obchody zaměřenými na moderní životní styl a nakupování. Třetí až šesté podlaží využívá jako své sídlo zlínská společnost HP TRONIC. V budoucnu je v nejvyšších poschodích plánováno otevření hotelu a wellness centra. V květnu 2019 Obchodní dům Zlín získal Cenu hejtmana v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Rekonstrukce Obchodního domu Zlín: Developer: PRIOR Zlín, s.r.o. Architekt / architekt interiéru: Ing. arch. Jaroslav Ševčík/ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Marek Šlesinger, Ing. arch. Jiří Soukal / Ing. arch. Beata Gistrová, Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Autor: Redakce