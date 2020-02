Ocenění získal Antonín Machala se společností ALTECH, spol. s r.o., která je lídrem na evropském trhu s moderními šikmými schodišťovými plošinami na míru, dále vyrábí svislé plošiny, schodišťové sedačky, zvedací zařízení, rampy a bazénové zvedáky pro hendikepované. Hlavní odběratele má firmy kromě zemí EU také v USA, Jižní Americe a Izraeli.

Nezávislá porota, jíž předsedala Radka Prokopová ze společnosti Alca plast, která se svým manželem Františkem Fabičovicem obdržela titul EY Podnikatel roku 2018 České republiky v minulém roce, ocenila u Antonína Machaly odvahu, s níž se po revoluci pustil do podnikání, cílevědomost, otevřenost inovacím a také jeho filantropické aktivity.

Ve Zlínském kraji byl regionální vítěz vyhlášen poosmé. Je zde znát významný vliv Tomáše Bati, který zůstává vzorem pro většinu místních podnikatelů. Každoročně se ve Zlínském kraji přihlásí osobnosti s velmi inspirativním podnikatelským příběhem.

Zlínský kraj má i svého celorepublikového vítěze a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky, kterým se v roce 2016 stal Petr Chmela, spolumajitel a zakladatel světoznámé TESCOMY.

„Uspět v takové prestižní soutěži je pro mě i můj tým velké uznání a motivace do další práce. Letos začínáme 29. rok existence, neustále rosteme a investujeme do růstu produktivity a technologií. Naším cílem je efektivní a dobře fungující firma,“ uvedl první dojmy z vítězství Antonín Machala, majitel společnosti ALTECH, spol. s r.o.

„Mám radost, že se porota rozhodla krajským titulem ocenit podnikatele, který svým podnikáním pomáhá hendikepovaným. Posláním soutěže EY Podnikatel roku je ukazovat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Příběh Antonína Machaly považuji za velmi inspirativní a věřím, že díky jeho vítězství v krajském klání se s ním seznámí i široká veřejnost,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Jsem přesvědčen, že úspěšní podnikatelé jsou klíčovou součástí a hybnou silou každého regionu. Zvláště u nás ve Zlínském kraji má podnikání silné kořeny, máme zde řadu šikovných podnikavých lidí i úspěšných firem. Proto jsem velmi rád, že se tato soutěž koná a oni se díky ní mohou dočkat zaslouženého zviditelnění a ocenění,“ uvádí Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2019 České republiky budou vyhlášeny 3. března 2020. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2020 v Monte Carlu.

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2019 je BMW Group Česká republika. Partnerem soutěže je společnost Raiffeisenbank. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporuje agentura CzechInvest. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

Profil vítěze:

Antonín Machala ­– ALTECH, spol. s r.o.

Antonín Machala miluje létání a přes deset let pracoval jako letecký vývojář. Se změnami na začátku devadesátých let však v oboru došlo ke krizi a Machala přemýšlel, co dál. Ve volném čase tenkrát pomáhal vozíčkářům opravovat vozíky a zjistil, že oblast výroby a servisu zařízení pro fyzicky hendikepované na českém trhu v podstatě nikdo neřeší.

V roce 1992 proto doma v Bánově v garáži založil společnost ALTECH a začal vyrábět díly pro schodolezy. Postupně zařadil rampy, schodišťové plošiny a také díly pro letectví, jejichž výrobu však později upozadil.

Vzhledem k téměř nulové konkurenci firma již od počátku rostla o zhruba deset procent ročně a brzy se přesunula do Uherského Hradiště, kde sídlí dodnes. Kromě toho má servisní středisko v Praze a pobočku v Bratislavě, kde pracuje Machalův syn.

Stěžejním produktem jsou dnes moderní šikmé schodišťové plošiny na míru, v jejichž výrobě je ALTECH lídrem na evropském trhu. Dále se firma zabývá návrhy a výrobou svislých plošin, schodišťových sedaček, zvedacích zařízení, ramp a bazénových zvedáků a dovozem a montáží stropních zvedáků.

Každý výrobek je originál a plně odpovídá individuálním potřebám konkrétního zákazníka. Na návrzích pracují téměř tři desítky projektantů, ve výrobě jsou využívány nejnovější technologie a Machala investuje i do robotizace.

Zhruba 85 procent z více než půlmiliardového ročního obratu společnosti tvoří export. Největší prodejce firmy sídlí v Rakousku, přes něj Machala prodává tři čtvrtiny produkce. Mezi hlavní odběratele kromě zemí EU patří také USA, Jižní Amerika a Izrael. V minulosti firma spolupracovala s pořadateli olympijských a paralympijských her v Soči a v současné době řeší obdobnou spolupráci v Japonsku.

Machala aktuálně zaměstnává na 300 lidí a ve vztahu k nim věří především v pozitivní vliv motivace. Vzhledem k povaze podnikání se mu to daří dobře, lidé za svou prací vidí konkrétní výsledky a příběhy. Zdravotně postižené podporuje i v rámci dobročinných aktivit, zaměřuje se především na hendikepované sportovce a děti.

Antonín Machala své výrobky nerad zdražuje a do budoucna by chtěl i nadále růst při zachování vysoké kvality a servisu a přijatelné ceny. Kromě výroby zařízení pro hendikepované se stále věnuje i létání. Ve volném čase létá jako privátní pilot na čtyřmístných letadlech a nedávno získal pilotní průkaz na vrtulník.

Letectví zcela neopustil ani po pracovní stránce. Krátce po ALTECHu založil v Kunovicích sesterskou společnost Aeromec, která se mimo jiné zabývá provozováním a pronajímáním letadel a výcvikem pilotů. Instruktora zde dělá Machalův druhý syn, který je povoláním pilot.

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Zlínského kraje:

2013: František a Robert Kudelovi, Chropyňská strojírna a.s.

2014: Pavel Stodůlka, Gemini oční klinika a.s.

2015: Michele Tajariol, TAJMAC-ZPS, a.s.

2016: Petr Chmela, TESCOMA s.r.o.

2017: Stanislav Martinec, KOMA MODULAR s.r.o.

2018: Čestmír Vančura, Kovárna VIVA a.s.

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem.

Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz