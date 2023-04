Ovečkárna má nového pastýře - fondy Andreje Babiše

Dvanáct let rozvíjel svůj byznys a snažil se dostat oblečení, boty, deky a peřiny či třeba svíčky z vlny do každé evropské rodiny. A nutno říci, že se to Martinu Bernátkovi, zakladateli firmy Ovečkárna, opravdu dařilo. Z e-shopu vytvořil prosperující firmu, která loni dosáhla tržeb 274 milionů korun. Meziročně rostly téměř o 50 procent. A to i přes nepříznivou situaci na trhu.

Zlínská prodejna Ovečkárny | Foto: Deník/Michal Raška

Pomalý odchod začal před dvěma lety Poté, co před dvěma lety Bernátek prodal šedesátiprocentní podíl rodinné firmy fondu Hartenberg bývalého premiéra Andreje Babiše, získala deset procent i e-commerce investiční skupina eRockets Nyní se Martin Bernátek zbavil i zbývající části, kterou přes svoji dceřinou firmu Enterstore odkoupil opět Hartenberg. Cena transakce nebyla zveřejněna, v kuloárech se spekuluje o obchodu za sto milionů korun. Zakladatel firmy chce ale zůstat spojen se jménem Ovečkárna jako konzultant a ambasador značky. Se zprávou o prodeji přišel server Forbes.cz. Na silnicích začínají uzavírky, které zasáhnou provoz autobusových linek Nyní si chce Bernátek odpočinout a věnovat se hlavně rodině, svým třem dětem. „Rád bych se věnoval tomu, co mě baví. Chci i nadále budovat firmy a vymýšlet, jak je posunout. Ať už z pozice investora, konzultanta, nebo v jakékoliv další formě, která mi umožní využít mé know-how,“ komentoval pro server Czechcrunch své další plány. Pro Zlíňany se nic nezmění Přímo ve zlínské společnosti by k žádným zásadním změnám dojít nemělo. Podle nového majitele nebudou zasahovat do něčeho, co funguje, pouze firmu postupně zprofesionalizují. Martin Bernátek začal vozit produkty z ovčí vlny na různé trhy v roce 2009, o dva roky později pak společně se svou manželkou založil e-shop Ovečkárna.cz, který se stal stamilionovým byznysem. V roce 2019 prodal 60% podíl fondu Hartenberg a nyní prodal zbývající podíl této společnosti. Cena transakce nebyla zveřejněna, ale v kuloárech se spekuluje o 100 milionech korun. Ovečkárna.cz loni dosáhla tržeb 274 milionů korun.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu