Před dvanácti měsíci se během krátké chvíle změnil svět. Osoby, které mají nevyléčitelnou Alzheimerovu nemoc, potřebují maximální péči a individuální přístup, se najednou ocitly v izolaci. Je možné po této době již udělat nějakou reflexi?

Čas na zhodnocení bude asi až po skončení této náročné doby. Určitý nadhled již ale mít můžeme. Co se nedalo změnit ani v této době u našich klientů je to, že podstatou péče o klienty s Alzheimerovou chorobou je dotek.

Pro nás to znamenalo maximální hygienu, určitě se klientů nemůžete přestat dotýkat. Základem komunikace u mnohých klientů je iniciální dotek.

Tím informujeme klienta, že jsme u něj, mluvíme na něj, že mu budeme pomáhat se stravou. Klienti jsou zvyklí na to, že je pohladíme. Bez toho by byli ještě osamělejší a mohlo by to vést k psychickým problémům. Ale na druhou stranu je spousta klientů zvyklých odezírat, co říkáme. To je přes roušky, respirátory nyní nemožné.

Museli jste změnit hodně věcí? Co konkrétně?

Nejvíce určitě organizaci práce. Zavedli jsme ihned přísná hygienická a další preventivní opatření. Například, aby klienti zůstávali na jednotlivých patrech, aby se eliminovalo setkávání. Bylo nutné připravit velice rychle vnitřní prostory tak, aby bylo klientům příjemně a šlo dělat individuální aktivity s menším množstvím klientů.

Museli jsme také velmi rychle vyrobit jídelní stolečky do postelí nebo na křesla. Změnila se také organizace výdeje jídla, střídání směn. Spoustu věcí jsme se učili dělat jinak. Podstata je ale stejná – aby klient cítil, že nám na něm záleží, že je v bezpečí a že jsme tu pro něj.

Oproti běžnému stavu jste tedy dělali vše jinak?

Zjistili jsme, že téměř vše musíme dělat jinak. A že to také jde, jenom musíte najít správnou cestu. Můžete udělat koncert pro klienty pod okny a klienti si to také skvěle užijí. Radost přinesou i Tři králové v rouškách. I na dálku pak mohou probíhat mezigenerační setkávání mezi dětmi z dětské skupiny Brouček a našimi klienty.

Je něco, co Vás při práci v době pandemie s klienty překvapilo i pozitivně?

Na začátku pandemie to bylo pro klienty velmi těžké. I když jsme se snažili vše vysvětlovat, nechápali to. Ptali se, proč za nimi rodiny nemůžou, jestli bude válka, proč nosíme roušky, jestli jsou nakažení, jestli zemřou. Postupně si na roušky zvykli. Poznali, že se na ně usmíváme i očima.

Složité to bylo i pro rodiny. Ale také se naučili, že využijí skype k tomu, aby si popovídali. Mohou poslat dopis, který klientům přečteme, nahrané video, které udělá klientům velkou radost. Zpočátku jsme se snažili rodiny naučit, že podstata komunikace přes skype musí být pozitivní. Snažili jsme se vysvětlit, aby vyprávěli zejména pěkné věci, jak se mají vnuci, co nového se naučili, co se jim stalo pěkného.

Pozitivně mě překvapil také přístup většiny pracovníků našeho Alzheimercentra. Jejich nasazení, ochota, trpělivost. Snaha maximálně nahradit našim klientům jejich rodiny, jejich nejbližší.

Je tedy něco ve způsobu Vaší práce v době pandemie, co již nyní víte, že využijete ve své práci i v dalším – snad již blížícím se – „normálním“ období?

To, že musíte hledat nové cesty a způsoby práce a komunikace v době pandemie nás posunulo. Našli jsme nové metody a techniky, které se osvědčily. Určitě je budeme používat i nadále. Například budeme i nadále nabízet možnost komunikace rodin prostřednictvím fotografií, videonahrávek nebo aplikace Skype v době, kdy nemohou přijít osobně, ať už z důvodu nemoci či vzdálenosti. Velmi se osvědčila také práce v menších skupinkách, vytvoření oddělených zón apod.