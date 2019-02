Region /FOTOGALERIE/ - Nejen na lyžování, ale také koupání, dětské závody, karneval a další zážitky láká návštěvníky Ski areál Razula v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Pokud vás teprve čekají jarní prázdniny, nebo si chcete jen „vyčistit hlavu“ jednodenním výletem do hor „na otočku“, nevynechejte tento oblíbený kout Valašska v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Akce nejen pro děti

Resort Valachy je místem, kde není o zábavu nouze. Lyžování ve Ski areálu Razula nebo výlet na běžkách tu můžete spojit s řadou dalších aktivit a doprovodných akcí.

Každý pátek až do konce března se na sjezdovce Horal u hotelu Horal koná závod pro děti O pohár nejrychlejšího tygra. Nejbližším termínem je pátek 9. března, začátek je ve 13 hodin.

V sobotu 10. a neděli 11. března se koná také další carving workshop na sjezdovce Razula. Je určen všem, kteří si chtějí zlepšit lyžařské dovednosti pod vedením zkušených instruktorů. Koná se vždy od 8 do 9 hodin, tedy před obvyklou provozní dobou, účastníci si tak užijí i „manšestr“ na prázdném svahu. Nezbytná je rezervace předem.

Milovníci žhavých rytmů by si neměli nechat ujít sobotní večer v Cocktail baru karlovického hotelu Lanterna. Uskuteční se tu tradiční a velmi oblíbená akce Salsa Latino Night s ukázkami výuky salsy a merengy v podání tanečníka Radka Kubiše a s ochutnávkou koktejlů.

Nejatraktivnější akcí týdne bude bezesporu Maškarní lyžovačka na sjezdovce Horal v neděli 11. března. Začátek je v 9 hodin, děti čekají různé hry, soutěže o ceny a ukázky psích spřežení. Malí lyžaři v maskách lyžují zdarma.

Chuťové pohárky gurmánů jistě pohladí další kulinářský víkend v hotelu Galik. Pro víkend 9. až 11. března tu chystají „České a regionální speciality“. Přijďte zkusit, jak chutná kuchyně šéfkuchaře Miroslava Milučkého, který v polovině února získal bronzovou medaili na prestižní soutěži v Dubaji.

Lyžuj a plav hodinu zdarma

Resort Valachy se nachází v karlovickém údolí Léskové a tvoří ho hotely Lanterna, Horal a Galik a Ski areál Razula.

Ski areál Razula tvoří čtyři sjezdovky různé náročnosti. Hlavní sjezdovka Razula dlouhá jeden kilometr s převýšením 210 metrů je vhodná pro zkušené lyžaře. Děti a začátečníci se nejlépe vyřádí na „modré“ sjezdovce Horal u hotelu Horal. K dispozici je tu i dětský park, lyžařská Tygří školka a snowtubing. Okolí je protkáno řadou upravovaných běžeckých stop.

Pokud s sebou vezmete plavky, můžete po dni prožitém na lyžích či běžkách vplout do „moře“ – termálních bazénů Wellness Horal v hotelu Horal. S vybranými typy skipasů navíc máte ve všední dny v rámci akce „Lyžuj a plav“ hodinový vstup do bazénů zdarma. Součástí areálu je plavecký bazén dlouhý 20 metrů, relaxační bazén s vodními atrakcemi a dětský bazének. Voda je obohacována o sůl a dohřívána až na 36°C. Kdo má víc jak 14 let, může z bazénů přejít do saunového světa a relaxovat ve vnitřním i venkovním whirlpoolu, sauně a páře, zajít na masáž s rodilými Thajkami a Srí Lančany nebo vyzkoušet saunovací rituály. Jde o zpestření saunování prováděné zkušeným saunérem, které je spojeno s potíráním pokožky různými, tělu prospěšnými produkty.

Fotokurz i snowboardy

V březnu chystá resort Valachy ještě řadu dalších akcí. Víkend 17. a 18. března bude patřit Snowboard Campu Razula nebo kurzům focení dětí s vítězem Czech Press Photo Janem Rybářem. V závěru března se uskuteční závod Razula Open Cup pro malé i velké lyžaře-amatéry na sjezdovce Razula spojený s testováním lyží Lusti (31. 3. – 1. 4.) nebo Wellness víkend s lekcemi cvičení v hotelu Horal (30. 3. – 1. 4.).