„Byla to jeho láska, jeho hobby. Od doby, kdy jsme spolu, si nepamatuji, že bychom doma neměli kolejiště. To u nás muselo zkrátka vždycky být,“ usmála se spolumajitelka obchodu s vláčky Jolana Kozojedová.

Její manžel si objednával modely vlaků a všeho, co k železnici patří, zejména z Německa. Ostatní členové z komunity „vláčkařů“ jej často žádali, aby přiobjednal i něco pro ně. A tak se časem stalo to, co se stát mělo.

„Oslovil nás zástupce německé firmy pro Českou republiku. Přesvědčil nás, abychom zkusili jejich výrobky prodávat. Tak jsme to zkusili. Náš syn byl vždycky skvělý co se týká práce s výpočetní technikou. Už tenkrát jsme věděli, že obchod lze rozšířit prostřednictvím e-shopu,“ přiblížila Jolana Kozojedová.

„Je na tyto věci díky bohu extrémně šikovný. E-shop se rozjel a tím jsme mohli začít rozšiřovat i náš sortiment. Nejdříve jsme nabízeli vláčky v jednom měřítku, nyní jich máme v nabídce několik. Nabízíme kolem 20 tisíc položek,“ dodala.

když si hrají tatínci

Prodejna modelů vláčků manželů Kozojedových v současnosti patří mezi top v Česku. Jejich klienty jsou zejména muži, kteří si tento koníček náležitě užívají.

„Mají to jako zábavu. Jde o zákazníky, kteří už mají například dospělé nebo odrostlé děti. Patříme mezi hrstku prodejen, které tento sortiment v kraji nabízí,“ vysvětlila Jolana Kozojedová.

S manželem začínali v prodejně sami, nyní už mají své zaměstnance.

„Když jsme začali, byl to risk. Měli jsme však štěstí a vytrvalost,“ doplnila podnikatelka.

Připomněla, že prodávat vláčky německého dodavatele není lehké.

„Velmi dohlíží na kulturu prodeje jejich produktu, jejich značky. Proto také pravidelně provádí kontroly,“ zmínila. Přesto, jak říká, s manželem by neměnili. Už jen proto, že mohou lidem přinášet radost. A zejména pak dětem.

„Nejvíc se nám líbí, když jdou kolem našeho obchodu děti a mají nosánky přilepené na výlohu. Nedaleko je škola a ony chodí okolo. Proto jsme přizpůsobili sortiment na to, aby u nás mohly například babičky koupit něco svým vnoučatům a bylo to pro ně cenově přijatelné. Stále se současně zabýváme i výpočetní technikou a servisem,“ seznámila Jolana Kozojedová.

V prodejně prý vždy rádi přivítají zákazníky, kteří chtějí koupit nejrůznější materiál a doplňky, například k výpočetní technice, a potřebují poradit. Nebo třeba jen mají problém s mobilním telefonem, jako například senioři.

„Když už tady zkrátka jsme, tak děláme věci pro ostatní. Jsme tady pro lidi, snažíme se jim vyhovět a pomoci. Děláme nejen obchod, ale chceme pro být také užiteční,“ zdůraznila spolumajitelka obchodu.