„Potřebovali jsme přivýdělek. V tu dobu se naskytla brigáda v obecní hospodě. Když měla dcera tři roky, začala jsem tam pracovat nastálo,“ doplňuje Marie Šerá s tím, že protože tuto práci měla ráda, vydržela tam pracovat dalších dvanáct let.

„Pak obec vyhlásila výběrové řízení na provozovatele obecní hospody. Přihlásila jsem se také a dostala jsem ji do pronájmu. Tak začal můj příběh,“ vypráví.

V obecní hospodě ve Vysokém Poli bývalo vždy živo a veselo. Marie Šerá dokázala pro její hosty rozšířit provoz i gastronomickou nabídku.

„Přidali jsme meníčka. Pak přišly nabídky na křtiny, oslavy i svatby. Nabídku jsme rozšířili i o catering,“ vyjmenovává provozovatelka obecní hospody ve Vysokém Poli.

Těžké období

„Nemůžu říct, že by se nám nedařilo. Lidé hospodu pravidelně navštěvovali a o personál nebyla nouze. Pak ale přišel covid a vše zarazil. Zůstali jsme naprosto bez příjmu,“ doplnila vzpomínku na nelehkou dobu pro všechna gastro zařízení u nás.

Po rozvolnění zůstali podle Marie Šeré zvyklí na to nikam nechodit.

„Nahradili to setkáním a posezením, třeba na zahradě. Taková návštěvnost jako před covidem se zatím nezopakovala. Rozjíždí se to pomalu,“ poznamenává smutně.

„Je to smutné. Dřív bývaly hospody jakási informační centra; dozvěděli jste se tady úplně všechno,“ připomíná provozovatelka zařízení.

Budíček ve tři ráno

S kolegyní Marií Barcuchovou vstává někdy i ve tři hodiny ráno. Uvaří, uklidí, nachystají „plac“, pak vydávají jídla.

„Potom ještě vozíme jídla do firem, abychom vydělali na provoz. Je fajn, že je práce. Když přes týden nestojím za sporákem, jdu za bar. Baví mě si s lidmi povídat. Mám radost, když se jim u nás líbí a rádi se sem vrací,“ svěřuje se Marie Šerá.

Ona a její rodina celé zařízení hospody vybavili. Mají kompletně novou moderní kuchyň; modernizace si vyžádala i stavební práce.

„Doufám, že letní sezona k nám zase přivede lidi. Máme tady skvělou zmrzlinu a lidé si na ni jezdí. To mě moc těší. Dokonce se sem vrací. Mám radost, že se sem lidé rádi vrací. Je to moje srdcová záležitost, kterou nechci pustit. Stálo to velké úsilí, ale když lidé přijdou a pochválí, říkáte si, že to má smysl,“ říká provozovatelka.

„Hostinec Na Lesovni a Catering Šerá jsou moje, takže tu jsem většinu svého času a snažím se jim dělat jen dobré jméno. Vážím si každého zákazníka, který naši hospodu navštívil či navštěvuje pravidelně,“ dodává Marie Šerá.