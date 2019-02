Střední Morava - Pro doktorku Evu Marečkovou jsou obezita, podvýživa či vysoký krevní tlak nebo potíže s cukrovkou denním pracovním nástrojem. Do provozovny společnosti Naturhouse v Uherském Hradišti, kde působí, totiž míří lidé, které trápí právě civilizační choroby. Unikátní provozovna je jedinou svého druhu ve Zlínském kraji.

Eva Marečková, specialistka nové dietologické poradny v Uherském Hradišti | Foto: Natur House

Eva Marečková v dnešním díle seriálu o zdravém životním stylu prozradí, jak upevnit zdraví bez přehnaných novoročních předsevzetí a odříkání.

Specialistka Marečková připomíná, že nový rok bývá pro mnoho lidí často bodem zlomu. „Chceme, aby to byl začátek všeho lepšího. Rozhodujeme o změnách a nejčastěji začínáme u sebe. Chceme žít rozumněji a hlavně zdravěji. Mezi nejčastější předsevzetí patří přestat kouřit, zhubnout, začít sportovat, omezit alkohol a kávu. Často vše končí po pár dnech výmluvami, leností nebo vlastním selháním,“ podotýká Marečková. Doporučuje, aby se lidé, kteří si dají předsevzetí, pokusili začít zvolna, trpělivě a vytrvale. „Na kvalitu zdraví má největší vliv životní styl, dále úroveň zdravotní péče a stejnou měrou se podílejí dědičnost a životní prostředí. Z toho jednoznačně plyne, že své zdraví máme především ve svých rukou,“ připomíná doktorka Marečková. Podle ní zaleží pouze na vlastním rozhodnutí člověka, pro jakou stravu se rozhodne jíst, jak často a v jakém množství. „Sami rozhodneme o tom, jak dlouhý čas strávíme sezením u počítače a televize na pro procházce či projížďce na kole. Stejné rozhodnutí volíme pro kvalitu a délku spánku, kouření, konzumaci alkoholu, kávy a podobně,“ míní Eva Marečková. Podmínky pro změnu životního stylu jsou podle ní na Uherskohradišťsku příznivé. Zdravotní péče i životní prostředí jsou v regionu na velmi dobré úrovni. Dědičné vlivy, kterých se lidé obávají, se dají výrazně zmírnit úpravou životního stylu. Podle odborníků je velmi těžké změnit zažité návyky, ale možné to je a výsledek může přinést mnohá pozitiva v podobě kvality a prodloužení života.

Výběr potravin musí být co nejrozmanitější, převažovat by měly potraviny rostlinné. Denně by mezi potravinami neměly chybět celozrnné produkty, čerstvé ovoce a zelenina, nejlépe z lokální produkce. Tuky by měly tvořit maximálně třetinu příjmu denní energie a většina z nich by měla být rostlinného původu. Samozřejmostí jsou normálně tučné zakysané mléčné výrobky, kvalitní maso a luštěniny. „Velmi důležité je začít den snídaní, která může být složena z celozrnného pečiva, mléčného produktu a zeleniny. Nejdůležitějším jídlem dne je oběd. Vyvážený oběd je sestaven ze salátu nebo polévky, kvalitního masa nebo ryby, malé přílohy a větší porce teplé i syrové zeleniny,“ doporučuje Marečková. Občas lze stravu doplnit ovocným nebo jogurtovým dezertem. Večeře je vhodná lehká, nejlépe s kombinací zeleniny a bílkovin. Mezi hlavními jídly je nejlepší svačinou ovoce.

Nenahraditelná je každodenní krátká ranní rozcvička s důkladným protažením celého těla. Každý den je vhodné zařadit hodinovou svižnou chůzi na čerstvém vzduchu a omezit alkohol, sůl, cukr, kávu a kouření.

Pro návštěvníky připravili pracovníci provozovny Naturhouse, kromě jiného, ochutnávku některých produktů společnosti, dárkové poukazy v různých cenových hodnotách a dárkové balíčky s produkty Naturhouse. Lidé, kteří potřebují získat podrobnější rady o zdravém stravování, mohou informace získat v Dietetické poradně Naturhouse v novém komplexu Rezidence Hradební v Uherském Hradišti u autobusového nádraží. Podrobnosti lze zjistit i na webových stránkách www.naturhouse-cz.cz (poh)