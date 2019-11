Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 mil. korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Celkem si tedy 60 neziskových či příspěvkových organizací nebo škol rozdělí minimálně 2 250 000 Kč. Tato suma však díky darům od široké veřejnosti ještě naroste. Například na jaře se celkem rozdělilo přes 4 miliony korun.

„Víme, že často zdánlivě malé projekty jsou pro místní komunitu velmi důležité. Dohromady jsme už společně s veřejností podpořili přes 760 různých projektů, od obnovy historických památek po pomoc seniorům či dětem v nouzi. Tím, že motivujeme veřejnost složit se na dobrou věc a sami přispíváme, měníme Česko k lepšímu,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Vybavení pro samostatnost

Letos na jaře získaly největší finanční příspěvky projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. V lokalitě Zlínský kraj jsou zatím známi tři finalisté, které vybrala odborná porota. Posledního uchazeče zvolí veřejnost pomocí udělení takzvané divoké karty. Tři uchazeče o divokou kartu a účast ve finále budeme postupně představovat.

Prvním je ústav Dotek s projektem V Doteku – v pohodlí.

Jeho cílem je maximální možná podpora klientů v samostatné péči o sebe sama, čehož chce ústav dosáhnout lepším vybavením. Jedná se o polohovací postel s příslušenstvím (speciální matrací a hrazdou), mobilní vanu a mobilní sprchu. Tyto pomůcky zaměstnancům pomohou především v péči o klienty, kteří mají problémy v oblasti mobility.

„Odlehčovací služba je poskytována na přechodnou dobu, proto chceme, aby byl pro klienty návrat do domácího prostředí co nejjednodušší a mohli se v co největší možné míře zapojit do běžného života,” říká Veronika Malinová z ústavu Dotek, který je největší odlehčovací službou v kraji.

ROZHODNĚTE I VY



Hlasování o divokou kartu probíhá do 22. listopadu 2019 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.



Následuje finále, ve kterém se v každém kraji utkají 4 projekty. Od ČSOB získá každý region 150 000 Kč. Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).



Finanční dary pro vybraný projekt může veřejnost posílat od 9. Prosince 2019 do 6. Ledna 2020.



14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky.