Nabídne módní přehlídky a ukázku účesů, líčení a svatební floristiky.

Poprvé se společně představí všechny velké salony Zlínského kraje a na jednom místě uvidíte jejich novinky pro rok 2022.

Svatební show se během dne uskuteční třikrát: v 11:00, ve 14:30 a v 18:00 hodin.

Chcete být u toho?

Získejte na vámi zvolený čas volné vstupenky v naší soutěži.

Stačí správně zodpovědět soutěžní otázku a mít trochu štěstí na správné pořadí. Nápovědu lze hledat na webu pořadatele.

Soutěžní otázka: Kolik svatebních salonů ze Zlínského kraje se na akci prezentuje?

a) 7

b) 8

c) 9

Správnou odpověď zasílejte až do středy 17. listopadu do 16:00 hodin na e-mail: vera.smykalova@denik.cz.

Spolu s odpovědí uveďte i Vaše jméno a telefon pro kontakt v případě výhry. Do předmětu e-mailu uveďte heslo SOUTĚŽ.



Podmínky zařazení do soutěže: Každý smí poslat jen jeden e-mail. Do pořadí budou zařazeny jen e-maily se správnou odpovědí, v předmětu označené heslem SOUTĚŽ a s uvedeným kontaktem. Výherní bude 15. a 50. e-mail.



