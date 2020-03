Co tedy Hospodářská komora požaduje za opatření pro záchranu živnostníků? Podívejte se na přehled opatření na COVID-19.

Kompenzace úroků

Například jde o státní kompenzace úroků a pokut placených bankám či o státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb, pokud se OSVČ zpozdí při placení.

Bezúročné půjčky

Dalším požadavkem je, aby stát zajistil přístup podnikatelům k laciným či bezúročným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček.

Odklad pojistného

„Důležitým požadavkem je odklad pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění bez penalizace. Podnikatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků,“ zdůrazňuje Vladimír Dlouhý s tím, že další pomocí by bylo úplné prominutí pojistného a DPH za měsíc březen pro zaměstnavatele, kteří museli uzavřít provozovnu.

Zrušení záloh

Mezi další opatření navrhované Hospodářskou komorou patří plošné zrušení záloh daně z příjmů a pojistného pro OSVČ minimálně do podzimu 2020.

Prominutí nájmů

Obce by pak podnikatelům měly odkládat a promíjet místní poplatky. Obce budou zároveň požádány, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení nájmů ze strany podnikatelů.

Snížená sazba DPH

„Dále budeme žádat stát, aby v rámci ochranných opatření přesunul ubytovací služby s co nejrychlejší platností do snížené sazby DPH, tedy ze současných 15 procent na 10 procent.

Datová schránka

V neposlední řadě jsme kvůli zrychlení všech procesů pro to, aby byla umožněna všem živnostníkům možnost si operativně zřídit datovou schránku pro elektronickou komunikaci se státními orgány a dalšími institucemi. Případně jim chceme dočasně umožnit jednoduchou elektronickou komunikaci s vybranými státními orgány,“ dodává Vladimír Dlouhý.

Živnostníci v úzkých

Deník se bude příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnovat na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.