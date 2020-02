„Ocenění si moc vážím a svým způsobem ho vnímám jako symbolické ukončení své aktivní 30leté podnikatelské kariéry,“ říká majitel Augustiniánského domu v Luhačovicích Miroslav Borák.

Tomu hejtman Jiří Čunek před nedávnem udělil ocenění za přínos k cestovnímu ruchu ve Zlínském kraji.

„Týmovou prací se nám podařilo obnovit dřívější slávu dávno zapomenutého Augustiniánského domu a jsem rád, že jsme tak svým úsilím přispěli k zviditelnění Zlínského kraje na mapě. Ocenění je pro nás zároveň závazkem do budoucna, abychom nepolevili a snažili se stále přinášet nové myšlenky a nabízet kvalitní služby,“ uvedl Miroslav Borák.

Vaše jméno je především spojováno se společností TEKOO, spol. s.r.o. (velkoobchod ovoce-zelenina), kterou jste vybudoval a téměř po 25 letech prodal. Co bylo hlavním impulsem a motivací koupit zchátralý dům?

Cestovní ruch, potažmo hotelnictví, bylo další aktivitou, kterou jsme se snažili doplnit naši činnost. Koupili jsme zchátralý objekt v Luhačovicích a v roce 2010 jsme jej přebudovali na wellness hotel. Augustiniánského domu jsem si začal všímat již v 90. letech.

Tehdy to byla nevyužívaná budova. Mne ten dům naprosto fascinoval. Ještě dříve, než jsem vymyslel, co v něm bude, jsem si byl jist, že ho chci. Postupně vznikl záměr na vybudování hotelu, restaurace Symfonie a wellness centra. Toužil jsem totiž najít místo, kam můžu sám chodit relaxovat a dát si dobrou kávu. Kromě toho jsem chtěl předat něco hmatatelného dalším generacím.

Když se ohlédnete zpět, napadá Vás něco, co byste ve svém podnikatelském životě učinil jinak?

Myslím, že si každý při bilancování položí otázku, zda něco mohlo být jinak. Je zřejmé, že za svou kariéru udělá člověk spoustu dobrých i špatných rozhodnutí. Ale když se nad tím zamýšlím, tak jsem za současný stav rád a asi bych nic neměnil, protože ta série rozhodnutí vedla až k tomuto okamžiku.

Váš hotel letos slaví 10. výročí od otevření. Jak byste ve stručnosti zhodnotil uplynulých 10 let?

Tato otázka by měla spíše směřovat na mého syna Petra, který má na starosti hotel. Ale za mne to vidím tak, že prvních tři až pět let je složitých u každého nového projektu podobného typu.

Je to období, kdy neexistuje ekonomická a obchodní historie, potřebná data pro fungování vycházejí z odhadu. Zkouší se nové technologie, objevují se chyby a hledají nová řešení. Zkoušeli jsme více cest, jak oslovit hosty a být úspěšní.

Nicméně jeden z hlavních pilířů, který přetrval, je výborná gastronomie a zejména wellness myšlenka, kterou se snažíme rozvíjet. To je hlavní zaměření našich činností.

Nevyhýbáme se současně firemním akcím i například svatbám. Vše tak, aby nebyl narušen provoz a cíl našich hostů relaxace. Pomáhá nám i rozvoj infrastruktury města a Lázní Luhačovice, jako je například rekonstrukce kolonády i haly Vincentka, která je nyní také velkým lákadlem. Těžíme tak i ze skutečnosti, že Luhačovice patří mezi nejoblíbenější lázeňská místa v ČR.

Jaký je váš světonázor? Takové ty myšlenky, kterými se každý den řídíte?

Pracovitost, selský rozum a pokora. S vědomím, že po každém neúspěchu přichází úspěch, kterému se však důslednou tvrdou prací musí jít naproti.