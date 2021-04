„Ty zkušenosti z hraní na ulici mi pomohly,“ svěřil se krátce po obdržení cen v rozhovoru pro Deník. Dnes má sedmadvacetiletý hudebník stále stejný úsměv a ještě větší chuť skládat muziku a zpívat. Ocenění Anděl si prý velmi váží.

Ocenění Anděl mi pomohlo

„Má to pořád jakousi váhu, protože v této anketě hlasují hudební akademie,“ připomněl Thom.

Podle něj se právě uznání hudebních odborníků na jeho kariéře odrazilo, i když to prý nefunguje stejně jako třeba v Americe.

„Tam když člověk získá ocenění Grammy, je to jako start z nuly na sto. Tady si na to ještě musíme počkat. Ale ano, potkal jsem díky tomu zajímavé lidi a naskytly se mi především nové příležitosti,“ přiznal mladý muzikant.

Ani jemu se nevyhnuly starosti spojené s pandemií. Stejně jako ostatní umělci nemůže koncertovat. Stále se ale usilovně věnuje hudbě. A jaká nastala u něj další změna, kromě té, že se loni v létě oženil?

„Nejzásadnější a největší změna v mém hudebním životě je to, že jsem začal zpívat česky, což možná hodně lidí překvapí. Takže chystám nové nahrávky a směřujeme k české desce. Našel jsem v sobě velkou chuť zpívat v rodném jazyce,“ usmál se sympatický muzikant, který dříve zpíval zásadně anglicky.

„Zvykl jsem si na angličtinu a na její výhody. Zpěvák se v ní může různě vyřádit, využít širší paletu barev svého hlasu. Například zpěv mým oblíbeným falzetem v angličtině zní přirozeně, v češtině je to ale kolikrát na hraně. A to je výzva,“ vysvětlil.

Tvořit prý bude nyní dál v „podobných kolejích“, jako když skládal a zpíval anglické texty. Kdy česká deska vyjde, ale zatím prozradit nechce.

„Když to bude v roce 2022, budu rád, ale vše je ještě ve hvězdách,“ usmál se Thom, který nyní žije s manželkou v Praze, kde má i nahrávací studio.

„Produkuji i ostatní umělce, pomáhám jim s nahráváním, dělám workshopy. To vše v tuto dobu, kdy nemám koncerty,“ přiblížil muzikant s tím, že i když má nyní hodně práce, těší se na to, až se po uvolnění opatření dostane zase do Vlachovic.

„No a už je také na čase ve Vlachovicích uspořádat náš koncert. Naposled jsme se tam s kapelou ukázali téměř před třemi lety,“ posteskl si závěr slavný vlachovický rodák.