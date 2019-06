Nabízíme handicapovaným způsob, jak trávit volný čas aktivně. „Pro handicapované připravujeme sportovní programy, které si jinak nemají možnost sami vyzkoušet. Jsme sdružením nadšenců a služby pro handicapované poskytujeme především v našem osobním volnu,“ popisuje fungování sdružení Karel Vondráček z Monoskizlin, z.s.

„Pokud v programu Tesco ´Vy rozhodujete, my pomáháme´ uspějeme a vyhrajeme, máme v plánu pořídit dětem speciální kompenzační pomůcky, díky kterým budou lyžovat či jezdit na kole. Naše činnost je pro nás koníčkem, kdy každý finanční příspěvek je pro nás důležitý,“ dodává Vondráček.

Monoskizlin chce dát lidem vědět, co vše je možné zažít. Díky programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme” by dětem mohli ukázat, jaké to je aktivně sportovat s handicapem.