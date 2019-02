Ve Zlínském kraji vznikl nový silný a prestižní vzdělávací komplex. Soukromá mateřská a základní škola Čtyřlístek totiž spojila síly se senátorem a podnikatelem Ivo Valentou tak, aby soukromé vzdělávání v kraji získalo novou dynamiku a energii.

Academic School. | Foto: Archiv školy

Pod názvem Academic School se tak od září představí soukromá mateřská a základní škola, která naváže na více než dvacetiletou zkušenost Čtyřlístku. Současně nabídne vícejazyčné vzdělávání s využitím moderních metod, akreditací ministerstva školství a podporou českých univerzit - to vše v moderně vybavených třídách ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

„Naší společnou ambicí je, abychom dětem ve Zlíně a Uherském Hradišti nabídli prvotřídní a moderní vzdělání, které bude postaveno především na individuálním přístupu, nových vzdělávacích metodách, moderních technologiích a vícejazyčném vzdělávání. Ne nadarmo se říká, že nejlepší investicí je investice do vzdělání našich dětí. V zahraničí jsem nabral mnoho cenných zkušeností, a to nejen jako táta svých dětí, ale také jako člověk, který rozvíjel podnikání a obchodní aktivity na mnoha úrovních a v mnoha světových destinacích. Proto jsem rád, že jsem mohl spojit své myšlenky a plány s lidmi, kteří moderní soukromé vzdělání rozvíjejí v našem kraji již více než 20 let. Jsem přesvědčen o tom, že naše vzájemná spolupráce bude přínosem pro děti celého regionu, kterým nabídneme skutečně kvalitní vícejazyčnou mateřskou a základní školu. K ní by se v budoucnosti mohlo přidat také středoškolské vzdělávání," uvedl Ivo Valenta, senátor, podnikatel a donátor.

„Soukromou základní školu provozuji více než 23 let. Za tuto dobu jsem se přesvědčila o správnosti alternativních metod výuky, které jsou postaveny na individuálním přístupu ke každému dítěti. Cílem naší práce vždy bylo vytvářet příjemné klima při výuce a díky statusu fakultní školy dát žákům odborné vzdělání a rozvíjet jejich osobnost. S celým našim týmem máme mnoho zkušeností s různorodými projekty ve výuce, kooperativním a konstruktivistickým vyučováním i skupinovou prací. Ve škole se také intenzívně věnujeme talentovaným dětem. O to více mne těší, že všechny tyto zkušenosti můžeme nyní společně zúročit v nové etapě našeho působení. Věřím, že spolupráce s panem senátorem Ivo Valentou nám umožní to, abychom moderní vzdělávání mohli nabízet ještě většímu počtu žáků než dosud, a to nejen v Uherském Hradišti, ale nově také ve Zlíně," řekla Věra Olšáková, ředitelka dosavadní MŠ a ZŠ Čtyřlístek, která mění název na Academic School.

Academic School tak již od září nabídne vícejazyčné vzdělávání žákům jak ve Zlíně, tak v Uherském Hradišti. „Jsme úplnou soukromou základní školou, kde děti mohou studovat ve více jazycích od první až do deváté třídy. Úplnou novinkou je, že Academic School otevírá od září 2017 nově vybudované třídy také přímo v centru Zlína. Díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati se tak žáci prvních tříd mohou těšit na moderní prostory, atraktivní vzdělávací metody i profesionální pedagogický tým, a to přímo v budově U10 na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně," dodala Věra Olšáková.

Další novinkou je to, že Academic School nabídne od září 2017 také první vícejazyčnou mateřskou školu, která bude mít zázemí v Uherském Hradišti, v Mařaticích. „Jako jediný vzdělávací komplex v našem okolí nabízíme dětem od tří let kontinuální vícejazyčné vzdělávání, a to od školky až po absolvování základní školy. To v dnešní době, kdy je znalost cizích jazyků jednou z nezbytných předpokladů úspěchu, podkládám za velkou přednost," dodal Ivo Valenta.

Ve Zlíně bude součástí vybavení školy i moderní venkovní sportoviště a venkovní areál. Děti budou mít pochopitelně zajištěno celodenní stravování a řadu mimoškolních a volnočasových aktivit. Prostory školy budou chytře přizpůsobeny vzdělávání. Výuka však bude probíhat i mimo budovu školy – např. na univerzitě, v přírodě, v muzeu apod.

Více informací na www.academicschool.cz