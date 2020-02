Nejlepší čísla půjdou do dražby, jak odpoledne sdělila zoo

Popsal to Deníku i zkušený sběratel Petr ze Slovenska, který se rozhodl před branou zahrady ve spacáku nocovat. Další prý tak budou činit v autech či blízko v hotelu.

Zároveň řada z nich už zkušenosti z podobných akcí šla před spaním prodiskutovat do restaurace.

„Zapsali jsme si pořadí, v jakém jsme přišli a předali je pracovnici zoo. Zítra nám bankovky vydá přesně podle seznamu,“ sdělil.

„Jeden z nás dorazil už ve čtvrtek ráno. Chtěl mít co nejlepší možné číslo,“ uvedl s tím, že dorazili už i další, kteří si také tvoří seznam, aby se vyhnuli případné ranní tlačenici.

Petr má pořadové číslo 11. Doplnil, že mezi zájemci a sběrateli už nyní vznikají dohody, jak si pak bankovky s různými čísly vymění.

Doplnil, že sbírání zajímavých bankovek je jeho koníčkem. Vystál si i frontu na sběratelskou bankovku s podobiznou Karla Gotta.

Zakoupením bankovky návštěvníci podpoří ochranu kiviů přímo na Novém Zélandě. Celý výtěžek z prodeje eurobankovky zahrada věnuje na vybraný ochranářský program těchto opeřenců přímo v místě jejich přirozeného výskytu.

Důležité informace k prodeji

Cena bankovky: 80 Kč

Prodejní místa: 2 místa v areálu zoo – v blízkosti hlavního a sezónního vstupu.

Prodej eurobankovek je spojen s prodejem vstupenek. Jedna dospělá osoba si může najednou zakoupit max. 10 vstupenek do zoo. Vstupenku s nulovou hodnotou pro dítě do 3 let nelze na nákup eurobankovek uplatnit.

Pro rychlejší vstup do areálu zoo k pokladně eurobankovek doporučujeme zakoupit on-line vstupenku (https://www.zoozlin.eu/on-line-vstupenky-levneji/).

Odpadne tak čekání na zakoupení vstupenky v pokladnách zoo. Zakoupené on-line vstupenky je nutné vytisknout, pro nákup eurobankovek nebude akceptována on-line vstupenka uložená v mobilním telefonu.

Úhrada vstupného: hotovost Kč, platební karta

Úhrada eurobankovek: hotovost Kč, platební karta

V blízkosti pokladen je k dispozici bankomat ČSOB.

PRODEJNÍ MÍSTA

1. PRODEJ U HLAVNÍHO VSTUPU DO ZOO – SÉRIOVÁ ČÍSLA 000051-004000

Při nákupu eurobankovek do sériového čísla 002019 omezení počtu zakoupených bankovek, od sériového čísla 002021 zakoupení neomezeného počtu bankovek

* K prodeji zde budou eurobankovky od sériového čísla 000051 do čísla 004000 kromě sériových čísel 001001, 001005, 001010, 001100 a 002020.

* Nebude možné vybírat sériová čísla eurobankovek a „ročníková“ čísla eurobankovek (001900-002019). Zoo garantuje, že sériová a ročníková čísla bankovek budou vydávána dle pořadí.

* Do sériového čísla 002019 bude možné na 1 zakoupenou platnou vstupenku zakoupit max. 5 eurobankovek, současně bude možné uplatnit max. 2 zakoupené platné vstupenky do zoo. Do sériového čísla 002019 tak bude možné zakoupit max. 10 eurobankovek a 1 „ročníkovou“ eurobankovku. Pro uplatnění dalších zakoupených platných vstupenek do zoo bude nutné si znovu stoupnout do řady na zakoupení eurobankovek.

* Do sériového čísla 002019 bude možné na platnou kartu Zoo Zlín Family nákup max. 5 eurobankovek na 1 osobu uvedenou na kartě (např. u karty rodiče a 3 děti tak max. 25 bankovek) a 1 eurobankovku „ročníkovou“.

* Od sériového čísla 002021 bude prodej eurobankovek neomezený. Bude tak možné zakoupit libovolný počet bankovek najednou.

2. PRODEJ U SEZÓNNÍHO VSTUPU DO ZOO - SÉRIOVÁ ČÍSLA 004001-009100

Zakoupení neomezeného počtu bankovek

* Nebude možné vybírat sériová čísla eurobankovek. Zoo garantuje, že bankovky budou vydávány dle pořadí.

* Prodej eurobankovek u sezónního vstupu nebude omezen. Bude tak možné zakoupit libovolný počet eurobankovek najednou.

POKRAČOVÁNÍ PRODEJE

Pokud se náklad 9 050 ks bankovek nevyprodá v den prodeje 22.2.2020, bude možné bankovky zakoupit v prodejně suvenýrů u hlavního vstupu do zoo. Prodej zde bude probíhat během otvírací doby pokladny zoo (únor 8.30-15.30, březen 8.30-16.30 hod.).

PRODEJ BANKOVEK SE SÉRIOVÝMI ČÍSLY 000001-000030

Bankovky se sériovými čísly 000001-000030 Zoo Zlín nabídne k zakoupení prostřednictvím portálu Aukro. O termínu prodeje budeme v dostatečném předstihu informovat na našem webu a facebooku.

PRODEJ BANKOVEK V E-SHOPU ZOO ZLÍN

V případě, že nebude náklad bankovek vyprodán, budeme zvažovat možnost prodeje bankovek prostřednictvím našeho e-shopu. O této skutečnosti budeme v dostatečném předstihu informovat na našem webu a facebooku.

Eurobankovky se sériovými čísly 000031-000050 nebudou v prodeji. Zoo Zlín si je ponechá pro reprezentační účely.