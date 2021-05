Věřitelé a soudy podpořily významné lázně, které jsou v problémech kvůli zákazům státu

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout se zejména s většinou věřitelů, kteří s návrhem na prodloužení moratoria souhlasili. Je to potvrzení toho, že s nimi komunikujeme a tíživou situaci, kterou způsobila pandemie nemoci COVID-19, aktivně řešíme.

Věříme, že vláda brzy zruší restriktivní opatření, jež na nás těžce doléhají, a nám se podaří vrátit do standardního provozního režimu a opět hradit naše závazky včas. Jsme přesvědčeni, že díky tomuto odkladu se nám podaří odvrátit hrozbu vyhlášení insolvence,“ uvedla dnes Bohdana Opočenská.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. již čtrnáctý měsíc čelí zákazům přijímání klientů v důsledku pandemie a tím dochází k dlouhodobému propadu tržeb, zápornému výsledku hospodaření a tím i k částečné platební neschopnosti. Za poslední hospodářský rok meziročně tržby Společnosti z hlavní činnosti poklesly o 32,4 miliónů Kč a byla vykázána ztráta 4,3 miliónů Kč.

Jen za první čtvrtletí letošního roku ve srovnání s rokem 2019 tržby poklesly o 37,3 miliónů Kč a ztráta činí 16,1 miliónů Kč. Výsledek hospodaření nepomohly do kladných čísel vrátit ani dotace z programů COVID v celkové výši 36,4 miliónů Kč, o které Společnost od počátku pandemie požádala a postupně obdržela. Nepříznivou situaci pomohlo zmírnit propuštění části zaměstnanců již v první polovině loňského roku.

Společnost má s pochopením většiny věřitelů dohodnuté splátkové kalendáře na odloženou úhradu závazků, které postupně realizuje. Činí i další opatření s cílem, aby se návazně na rozvolňování restrikcí mohla vracet do standardního režimu fungování a plnit aktuální závazky včas.

Nutnou podmínkou je však úplné zrušení zákazu přijímání klientů a obnovení plánovaných operací kardiovaskulárního systému, pohybového ústrojí a nervového aparátu v partnerských nemocnicích po celé republice. Jejich pacientům totiž před pandemickou situací úspěšně pomáhala časnou rehabilitací bezprostředně po operacích rychle vracet do normální zdravotní kondice.

Historie Lázní Teplice nad Bečvou sahá až do roku 1553. Patří tak k nejstarším lázním na Moravě. Leží v Olomouckém kraji na území měst Hranice a Teplice nad Bečvou. Zdejší lázeňská péče pomáhá obnovit síly nejen dospělým, ale i dětem od 1,5 roku věku a dospívajícím. Léčebné pobyty jsou vhodné zejména pro rehabilitaci oběhového a nervového systému, pohybového aparátu, léčbu poruch látkové výměny (diabetes mellitus – cukrovka) a obezity u dětí. Léčí se zde i onkologičtí pacienti. Součástí lázeňského areálu je také Odborný léčebný ústav, kde je poskytována časná kardiorehabilitační léče po operacích srdce. Lázně Teplice nad Bečvou a.s. tvoří spolu s Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. jednu lázeňskou skupinu, jejíž průměrný roční obrat v posledních letech dosahoval více jak 0,5 mld. Kč.