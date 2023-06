Loni Radek Fryzelka přemýšlel, jestli má jeho podnikání smysl. Nakonec vlachovická rodinná bylinná farma Květomluva vytrvala a stala se nejlepší ekofarmou roku 2023 v republice. Na necelých dvou hektarech tam pěstují zhruba 30 druhů bylinek, zeleninu, hospodaří s menším sadem, výrobnou, dvěma sušírnami a stíhají provozovat i obchůdek.

Před osmi roky se vyučený truhlář Radek Fryzelka rozhodl, že se místo rodinného řemesla bude věnovat pěstování bylinek. Zrekonstruoval s manželkou Zuzanou sušírnu sv. Františka z 19. století, vysadili na políčku ve svahu první rostlinky. Sušili ovoce a bylinky, které se staly jejich základním prodejním artiklem.

Zpočátku se snažili prorazit jako „doplněk“ dřevěných kádí Radkova otce, které dodával do nedalekých lázní Luhačovice. Bylinné koupele měly úspěch, portfolio se brzy rozšířilo o jedlé květy dodávané do hotelů na opačné straně - do Velkých Karlovic.

Dařilo se jim, pěstovali na padesát druhů bylinek, měli širokou klientelu. S kolekcí Bio bylinných čajů Květomluva Fryzelkovi zvítězili v soutěži Česká biopotravina roku 2020 v kategorii Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky.

Krize ve všech směrech

Jenže potom přišel nejen covid, který zapříčinil snížení odběrů u hoteliérů na třetinu. U Radka také propuklo autoimunitní onemocnění. Navíc se začal názorově rozcházet se zaměstnanci, kteří byli povětšinou jeho kamarádi či známí.

Paradoxně mu však to vše dalo nový směr. „Musel jsem od základu změnit svůj pracovní styl, přehodnotit priority, ale díky tomu jsem také objevil novou cestu pro naše podnikání,“ říká Radek Fryzelka.

Začal se zajímat o léčbu pomocí AIP protokolu, kdy vysadíte potenciálně zánětlivé potraviny. „To v zásadě vypadá tak, že stojíte před otázkou, co vlastně budete jíst. Na trhu téměř neexistují potraviny, které by vyhovovaly přísným dietním zásadám AIP, a tak jsem přišel s nápadem na vlastní bylinkové chleby a krekry,“ vypráví Radek.

Pečivo vyvíjeli společně s AIP koučkou Lucií Podolovou a s kamarády kuchaři. „Žádný potravinářský stroj ale nebyl schopen zpracovat těsto v potřebné konzistenci, potravinářské stroje na to technologicky neexistují. Po mnohých nezdarech jsme zjistili, že nejefektivnější bude lis. Dnes nabízíme několik variant AIP bylinných chlebíčků, krekrů nebo raw tyčinek a jsou to naše nejprodávanější výrobky,“ pokračuje Radek Fryzelka.

Bylinková farma Květomluva ve Vlachovicích:

Nyní mají pět stálých zaměstnanců, fungující e-shop a každý pátek den otevřených dveří, kdy můžete voňavou farmu navštívit. „Pochopili jsme, že nemáme kapacitu na to, vše si vypěstovat sami. Takže jsme si nechali jen to zásadní a zbytek bylinek a zeleniny kupujeme od jiných bio dodavatelů,“ vysvětluje Radek.

Fryzelkovi v současnosti vyrábí čaje, tinktury, bylinné soli a oleje, AIP produkty, bylinnou kávu. Nově pak sušené maso s bylinkami a bio máslo.

Úspěch na filmovém festivalu

Že se letos karta obrátila a farmě se daří dokazuje také její účast na filmovém festivalu ve Zlíně. Květomluva zde měla svůj stánek a Fryzelkovi také připravovali catering pro herce v Kongresovém centru nebo bylinkový bar ve vile Tomáše Bati.

A setkali se s pozitivním ohlasem. „Chutnalo všem. A někteří, třeba paní Nela Boudová nebo Lukáš Hejlík, se i vraceli,“ říká pyšně Zuzana Fryzelková. Většina z herců a delegací ani nepoznala, že ochutnává výrobky bez lepku, mléka nebo cukru.

Poctivá práce dělaná srdcem

Manželé Fryzelkovi slaví se svou bylinkovou farmou úspěch.Zdroj: Deník/Iva NedavaškováZa svou vůli pokračovat v podnikání i přes nástrahy, komplikace a zároveň zůstat věrný poctivé práci, byli vybráni z více než 6000 ekologických zemědělců a podniků a získali ocenění Ekofarma roku 2023. Bude jim slavnostně předáno za účasti veřejnosti 1. července v rámci akce Den otevřených faremních vrat.

„Jde o příběh úžasných lidí, kteří to s ekologií myslí vážně, dělají to srdcem a díky tomu mění svět kolem sebe k lepšímu. Dýchne tady na vás úžasná vůně a atmosféra ekologického zemědělství na Valašsku. A láska k tomu, co dělají, je samozřejmě vidět i na jejich produktech. Jsou skvělé jak chutí a vůní, tak designem. Fryzelkovi svou práci dělají poctivě, baví je, což je strašně důležité,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, které ocenění uděluje.

Jde to i bez dotací

I když farmaření Fryzelkových se může jevit na první pohled až idylicky, práce na farmě je tvrdá, namáhavá a přes sezónu často začíná za svítání a končí za tmy.

„Naším krédem je naslouchání přírodě, poctivost a maximální kvalita, ruční výroba, tradice i nové nápady. A také odpovědnost vůči lidem i přírodě a radost z našich výrobků,“ říká Radek Fryzelka.

A dodává: „Jsme hrdí, že i na málo úrodných valašských pozemcích a malé obdělávané ploše dokážeme bez jakýchkoliv dotací uživit tolik lidí. Věříme, že nám ocenění pomůže získat i o trochu více času a klidu na nás samotné a na rodinu.“