Zatímco šéf oddělení nakonec do Emirátů kufry balit nebude, jeho dva kolegy čeká 14denní výprava do míst, které lze označit za splněný sen. Krátce poté se přemístí i do Zlína na Fenomén.

Jak se takový sen plní?

„Stačí dělat věci, které mají smysl,“ říká třiatřicetiletý manažer společnosti, jejíž služby už oslovily takové hráče, jakými jsou Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj nebo americký korporát Mondeléz. Chvályhodná je i spolupráce Logia s organizací Zachraň jídlo. Díky ní se nesnědené pokrmy z restaurací a kantýn na konci dne nevyhodí, ale naopak odvezou potřebným.

Už 14 let pomáhá Logio se svým týmem firmám neplýtvat. Slovo udržitelnost pro ně není pouhým pojmem. K nastavení chytré distribuční strategie využívají vlastní software, který dokáže propočítat nekonečné množství cest, jak dopravit zboží k zákazníkovi co možná nejšetrněji, nejrychleji a nejlevněji.

Pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade tak nyní s další třicítkou firem z ČR světu představí, jak by mohlo vypadat město budoucnosti. Jaké výhody by mohlo mít pro své obyvatele a jak by k vytvoření přívětivého života mohli přispět právě Češi.

„Jaké by to bylo, přijít do obchodu a vždy najít v regálu přesně ty produkty, pro které jste přišli? Nemuset řešit zácpy a přetíženost dopravy kvůli kamiónům a nákladní přepravě? Už nikdy nebýt zaskočen rozbitým strojem, ale umět tyto poruchy předvídat?“ Odpovědí má být chytrý dodavatelský řetězec. Podle organizátorů českého pavilonu na Expo je jedním z nejinspirativnějších českých nápadů spojené do jedné vize pod názvem City For The Future.

Do Zlína přiveze stánek

Zatímco v Dubaji se představí Logio v českém pavilonu formou videoprojekce, do Zlína se chystá přijet v březnu s vlastním stánkem. Jako jeden ze SMART partnerů konference Fenomén ukáže veřejnosti řešení, na které je tým náležitě hrdý.

„Jedná se o automatizaci procesů v údržbě, což je opomíjená, ale ve výrobním procesu velmi důležitá věc. Poradíme, jak správně řídit portfolio náhradních dílů tak, aby byly kdykoliv dostupné, nedocházelo v průběhu výroby k odstávkám a jakýmkoliv prodlevám,“ vysvětluje Plajner. Obou předchozích ročníků konference se zúčastnil s velkým nadšením.

Virtuální prohlídka českého pavilonu, v němž se odehraje 14denní rotační výstava:

Autor: Marie Urubková